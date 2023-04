Gabriela Vázquez Chacón, regidora del Ayuntamiento de Durango, exhorta a los padres de familia a que estén atentos de las actividades que realizan sus hijos, para evitar retos de redes sociales como desaparecer por 48 horas.

Te puede interesar: Reto de clonazepam no se ha presentado en escuelas de Durango

Comentó que afortunadamente no se tiene registro de este tipo de situaciones, sin embargo vale la pena recordar que se trata de apología del delito, y por ende quien difunda o promueva este tipo de actividades tendrá consecuencias.

En Durango alertan por reto viral para "desaparecer" por 48 horas / Foto: cortesía |

“El llamado es a los padres de familia, que estén al tanto de lo que están haciendo sus hijos, aún cuando papá y mamá salen a trabajar, también es importante que exista esa comunicación y que estén vigilantes de qué es lo que sus hijos están difundiendo a través de las redes sociales”, dijo.

Asimismo, el exhorto es a los mismos menores de edad, a los jóvenes, que sepan que no requieren participar en este tipo de retos, que sepan que no está bien y que estas actividades son nocivas para ellos mismos, que no son necesarias para demostrar el valor que tienen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de Durango (@soldgooem)

“Lamentablemente las redes sociales también se han convertido en un problema, así como pueden convertirse en una fuente de información, también pueden ser una fuente de desinformación, y así como pueden ayudar en el entretenimiento, también pueden causar problemas como son este tipo de retos”, puntualizó la regidora del Partido Acción Nacional (PAN).

Al concluir, conminó a trabajar en los jóvenes, para evitar que pueden participar en retos como este, recordando que en su momento menores duranguenses participaron en el reto de consumo de clonazepam.