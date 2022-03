En Durango alertan sobre empresas reclutadoras apócrifas

En relación a la notificación recibida por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informa a la sociedad, que se han detectado algunas empresas reclutadoras apócrifas, mismas que ofrecen una variante de empleos en Estados Unidos.

Se informa al respecto que de acuerdo con la información al respecto, una persona del sexo masculino es quien, mediante la red social de WhatsApp, realiza el contacto con los interesados, ofreciendo contratos de trabajo en varios rubros, mismos que incluyen trámite de pasaporte y Visa, en un rango para personas de entre 18 y 67 años de edad.

Asimismo señala que de no contar con la documentación antes descrita, el reclutador se ofrece a tramitar dicha documentación, por lo que solicita identificación oficial, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, correo electrónico y teléfono celular, manifestando que la empresa aportaría un 50% correspondiente a 3 mil 200 pesos, mientras que el interesado aportará la misma cantidad para cubrir el costo.