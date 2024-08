Banco desaparece ahorros de jubilado; este no es el primer caso

El señor Juan Martínez hizo público el fraude del que fue objeto al interior de una institución bancaria, de donde dice le desaparecieron una de las cuentas que tenía dadas de alta con un monto considerable de dinero como inversión a plazo fijo.

Se trata del banco Santander, en el cual no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo, pues la semana pasada ya se había reportado un caso similar, en el que de igual manera desaparecieron el dinero de un cuentahabiente cuyos ahorros de retiro habían sido depositados en una cuenta de esta institución financiera.

El duranguense Juan Martínez denunció a la institución bancaria, de donde dice le desaparecieron una de las cuentas que tenía dadas de alta con un monto considerable de dinero / Foto: Luis Carbayo / Cuartoscuro.com

En ambos casos se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), asimismo el señor Juan Martínez, recurrió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en donde a la fecha no le han resuelto nada.





“No nos dijeron nada, solo que van a investigar y yo creo que ya los abogados se tendrán que encargar de lo demás. A nosotros nos tomaron la declaración y pues solo quedaron de estar en contacto con nosotros”, dijo.

Imagen ilustrativa / Los denunciantes denunciaron que este banco desapareció el dinero de un cuentahabiente cuyos ahorros de retiro habían sido depositados en una cuenta de esta institución financiera / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Los hechos ocurrieron hace casi un mes, cuando acudió a retirar dinero de dicha cuenta y se encontró con que ya no contaba con el recurso a su disposición, por lo que recurrió a los ejecutivos de la institución bancaria, quien no resolvió la situación pues simplemente no encontraron la cuenta.

Decidió esperar un tiempo antes de interponer las denuncias, ya que la persona que lo atendió le informó que era nuevo y necesitaba investigar cuál había sido el movimiento, pero al regresar seguían sin encontrar la cuenta, entonces se tomaron cartas en el asunto.

“El 13 de mayo fue el último movimiento que hice yo y tengo todos los documentos para comprobarlo. La persona que me atendió dicen que ya no está y que no saben dónde está”, señaló molesto ante la situación, pues se trata de los ahorros que obtuvo de una vida de trabajo.

Al ser el segundo caso del que se tiene conocimiento público, no descarta la posibilidad de que existan más cuentahabientes defraudados, ya que él se dio cuenta de esto cuando acudió para retirar dinero, “quizás muchos estén en las mismas condiciones. No sé qué pasaría”.