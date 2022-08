Brinda Iniciativa Privada su voto de confianza a nuevas administraciones

Brinda la Iniciativa Privada (IP) de Durango, su voto de confianza a las nuevas administraciones municipal y estatal, que están por iniciar una nueva etapa de gobierno, esperan seguir trabajando de la mano para sacar adelante al estado, “pues solo así es como se puede salir adelante”, así lo afirmó Magdalena Gaucín Morales, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Te recomendamos: La próxima semana Toño Ochoa presentará a su gabinete de gobierno

Expresó “nadie puede estar aislado el uno del otro, los empresarios necesitan del gobierno, y el gobierno necesita de los empresarios”, y agregó que buscarán seguir siendo parte de las proveedurías, “tenemos que trabajar con ellos, no todos, pero sí varios de los que presten servicios”.

Dijo que se pondrá sobre la mesa para las nuevas administraciones, la triple hélice, para trabajar en temas de competitividad, en atracción de nuevas empresas y desarrollo económico, para que Durango sea un polo de atracción, y lleguen nuevas empresas a instalarse.

Sobre el adeudo al sector empresarial por parte del Gobierno del Estado, que al último dato se registraban 20 millones, dijo que están en espera de que estos días se puedan desplazar los pagos, “esto que no se pagó, no es cuestión de que ellos no quieran pagar, es cuestión de una situación financiera que ya se trae desde hace 3 años”.

Local Inseguridad ha venido en aumento: Magdalena Gaucín

Indicó que el problema no es que no se entienda la situación, sino que es una cadena, se tiene el adeudo, pero a la vez “se tiene que pagar nomina, seguro social, impuestos y para algunos están en una cuestión crítica, como prestadores de servicios de limpieza que tienen que estar dando servicio diariamente”.

“Siempre hemos estado en constante comunicación, esperando a que de alguna manera, poco a poco se vaya resolviendo el tema de la deuda que se trae con los proveedores, y esperemos que se pueda cerrar antes y liquidar los adeudos, por lo menos los compromisos a los que se había llegado”.

La presidenta del CCE, destacó que es muy importante que den señales de que se quiere negociar, pero también que efectivamente se cumplan los compromisos, principalmente que llegue el recurso y se empiecen a generar los pagos.