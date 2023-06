En Durango continúa el uso irracional del agua

En Durango se siguen presentando situaciones de uso irracional del agua, desde hace años se han emprendido diferentes campañas de concientización para un buen uso y manejo del agua, "y como sociedad, creo que hacemos caso omiso, por lo que si pudiera ser necesario aplicar sanciones más severas a quien la desperdicie", así lo manifestó Jorge Mojica Vargas, presidente del Consejo Estatal Ciudadano (CEC).

El cuidado del agua se ha pedido desde hace años, pero se requiere al menos emprender dos cosas, primero, seguir concientizando el valor del agua, un líquido fundamental para la vida y no renovable, que se debe de cuidar, y también considerar aplicar sanciones para quien este haciendo un mal uso del recurso.

Recordó que ya se está presentado escasez de agua en el estado y principalmente en la comarca lagunera, por lo que es indispensable promover una cultura del cuidado del agua, y es algo que se planea trabajar en coordinación con Aguas de Municipio de Durango, y la Comisión de Aguas del Estado de Durango.

Las estrategias de prevención son necesarias, ante el uso irracional del agua y por las severas consecuencias que está dejando la falta del vital líquido, entonces es urgente que se tome conciencia sobre el cuidado del este recurso natural, y donde se tomaran experiencias del Consejo Ciudadano de Ciudad de México, al igual que en otras problemáticas.

Por su parte el gobierno municipal de Durango había anunciado combatir con todo el peso de la Ley, no solo a quien este desperdiciando el recurso, sino también a quien realice el robo de agua en la capital, además de invertir en infraestructura para que no se desperdicie pero por fugas, e impulsando el programa “Agua Contigo”, para resolver la necesidad de agua de los duranguenses, no sólo con tuberías sino también con la reubicación de pozos.

El propio alcalde, José Antonio Ochoa, proyecto al menos 20 obras hidráulicas, entre ellas la relocalización de 3 pozos para mejorar el servicio y la renovación de 10 circuitos hidráulicos, para evitar el desperdicio de al menos 5 millones de litros diarios. El plan estratégico municipal, incluye la modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Oriente y la construcción del colector y canal a cielo abierto al Parque Lineal Ferrocarril.