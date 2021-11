En Durango continúa la alianza PRI, PAN y PRD: Arturo Yáñez

Alianza en Durango del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) continúa, porque no está en duda si gana o no gana, ya sabemos que en la entidad trae resultados favorables como se vio en las pasadas elecciones al ganar 11 de 15 distritos, y no están sujetos a un comentario, afirmó Arturo Yáñez Cuellar dirigente estatal del PRI.

Aclaró que no solo se va a continuar con la alianza sino que se está consolidando cada vez más, y la madurez los va a llevar a encontrar acuerdos, porque es el único ejercicio les funciono, y van a separar los temas de carácter nacional que puedan fracturar o debilitar ese trabajo.

Por el momento van a continuar trabajando en lo local, y haciendo esfuerzos, diálogos y consensos, porque está demostrado que se consolida un triunfo y van a continuar, aunque aceptó que si influye, van a cerrar filas de carácter local, porque saben que tienen a los candidatos mayor mente competitivos.

Espera a que se lleguen a buenos acuerdos, porque es en las elecciones municipales donde se generan más intereses, ya que se tiene una mayor participación ciudadana, donde los equipos jurídicos de cada partido ya están analizando la situación, y donde se deben llevar los candidatos de carácter competitivo con un conocimiento del territorio.

Reiteró que siguen firmes en alianza, concentrados y dispuestos a ser más fuertes y llegar a buenos acuerdos.