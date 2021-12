En Durango, Coparmex presenta proyecto “Participo, voto y exijo”

Ante la austeridad republicana que se vive en el país es necesario cambiar la estrategia de estar esperando a que la Federación nos tienda la mano, declaro el presidente de la Coparmex, Oscar Moreno Littleton al dar a conocer el proyecto “Participo, voto y exijo”, en donde los candidatos tendrán que dar a conocer cómo van hacerle para sacar a Durango de la crisis que vive, no queremos espejitos, no queremos promesas que no vayan a cumplir.

"Los candidatos deben de saber que Durango es el último lugar en PIB Nacional. Nos hemos estado quejando por años de ser el Chiapas del Norte, donde sabemos que no hay recurso disponible porque dependemos de un 93% de un presupuesto etiquetado para atender la nómina de educación y de salud y solo se genera menos del 8% de recursos propios".

"Hacemos la invitación formal a todos los partidos políticos a fin de que envíen a sus precandidatos o candidatos a participar en este ejercicio ciudadano, en el cual mediante un examen de oposición podrán decir cómo sacaran a Durango de esta realidad".

Local En Durango empresarios enfrentan más de mil demandas por despidos durante la pandemia Los precandidatos o candidatos deberán de hacer las propuestas y la ratificación de la incorporación de la Agenda Ciudadana a su propuesta de gobierno.

“Lo que sigue es sentarse en la solución alcanzable, programable y realizable con lo que tenemos, y entre esas cosas analizar que Durango al igual que el país está dividido, y hoy más, con 30 candidatos a gobernador de todos los partidos”, declaró.

"En las reuniones presentaremos los ejes de la Agenda Ciudadana 2022, como es el caso del Desarrollo regional y competitividad; cómo dará seguimiento e implementación al proyecto de largo plazo “Durango 2040”, para el desarrollo integral y sustentable del estado, que tutela el Codedur. Y que están implícitos en la Agenda sustentable de los ODS 2030.

Cuál es la propuesta para ejecutar los programas de desarrollo regional que impulsen el crecimiento económico en todas las regiones del estado de Durango para lograr tasas superiores a la media nacional.

Los candidatos deberán de tener en consideración algunos de los retos como es el caso de la industrialización del estado para lograr un crecimiento del PIB por arriba de la media nacional:

Avanzar cuando menos 5 lugares en el índice de competitividad nacional

Lograr que Durango se ubique en el top de las entidades en materia de desregulación

Modernizar infraestructura para la atracción de inversiones de alto impacto en cantidad, pero también en calidad de empleos

Programa de promoción y atracción de inversiones con la participación de la iniciativa privada

Modernización de actividades primarias base de nuestra economía: agricultura, ganadería, minería, forestal, para transformarlos en verdaderos motores de desarrollo.

Como van hacerle para mantener los niveles de deuda estatal y municipal en forma responsable y sostenible, así como informar a la sociedad de la aplicación de los recursos; que políticas publicas implementaran para que disminuyan el rezago en la creación de empleos…

Cómo abatir el número de escuelas sin infraestructura y el rezago en equipamiento en las instituciones de educación básica, media superior y superior.

Dijo que los candidatos deberán de responder el cómo le van hacer para superar esos y muchos retos más que existen en la entidad.