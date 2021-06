En Durango educación vial es reprobatoria: Maricela Escobedo

Si se tratara de calificar a Durango en cuanto a cultura vial, tendría una calificación reprobatoria, pues hay mucho que aprender desde los peatones hasta conductores a motor, aunque principalmente es falta respeto y empatía, indicó Maricela Escobedo Rentería Jefa del Departamento de Educación Vial de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Ante los accidentes viales que ocurren en la capital, expresó “todos los accidentes se pueden prevenir, y si tuviéramos un poquito de conciencia y más cultura serían menos”.

Aseguró, que cuando ocurre un accidente habla de la falta de cultura vial y de respeto, pues muchos de los accidentes se generan porque se omiten los límites de velocidad, por la imprudencia o la poca habilidad de los conductores.

Lo principal es el factor humano, y en cuanto a la falta de empatía se da por ejemplo al momento de que una persona va a dar vuelta o hacer una maniobra y enciende sus direccionales o intermitentes, el conductor de atrás debe detenerse o bajar la velocidad de acuerdo al reglamento, pero en lugar de eso, acelera.

Es común en la capital que las personas se confíen en cuanto a su tiempo, y si se tiene que llegar a cierta hora, están saliendo de casa 10 minutos antes y ya van manejando de prisa, y genera estrés por llegar. En los bulevares ocurre que generalmente el límite de velocidad es 40 km/h y la gente circula a 60 o a 100 km/h.

Lo recomendable es que antes de tener un vehículo se deben promover los valores del respeto y empatía, ser conscientes de que un automóvil puede ser un arma y provocar un accidente, y que después de eso nada va a ser igual.

En el caso de los jóvenes, no darles la facilidad de un auto si no conoce lo básico, primero hay que llevarlos a la escuela de manejo y generar la licencia, no hacerlo al revés, aunque reconoció que las personas cuando están iniciando a manejar tienen más precaución.

De las 15 personas que acuden en promedio a tramitar su examen de manejo, unas 3 o 4 reprueban, y se les da un curso con los conocimientos básicos que debe tener en cuanto a señalización y reglamento, eso los acredita para seguir con el trámite de la licencia, las personas que acuden a una escuela de manejo también deben presentar su examen escrito.

Hay personas hacen el trámite de su licencia, pero que ya tienen varios años manejando, saben empíricamente, pero no siempre lo que significan las señales, son personas que generalmente viven en los poblados, y la solicitan porque la requieren para otro trámite o porque se vienen a vivir a la ciudad.

El personal del departamento de educación vial, acude a zona centro en las zonas más concurridas exhortando a la población, sobre sus obligaciones como peatones con la entrega de trípticos, y están abiertos para dar cursos y pláticas a quien lo desee.