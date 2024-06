En Durango el 40% de los jóvenes no concluyen el bachillerato

Cerca del 40 por ciento de los alumnos que ingresan al bachillerato, no lo concluye, reconoció el secretario de Educación en Durango, Guillermo Adame Calderón, al señalar que muchos de ellos se inician en el mercado laboral donde son altamente susceptibles de caer en situaciones de drogadicción y actividades ilícitas.

Si bien el mayor porcentaje concentra en el nivel medio superior, cerca del cuatro por ciento de estudiantes abandonan sus estudios en el nivel secundaria; mientras que menos de un dos por ciento lo hace desde la primaria, pues aquí existe una eficiencia terminal es superior al 98 por ciento.

Muchos de ellos se inician en el mercado laboral donde son altamente susceptibles de caer en situaciones de drogadicción y actividades ilícitas / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

“En el nivel superior es distinto porque ya son alumnos adultos que pueden decidir propiamente y que tienen opciones, si no logran terminar una carrera a nivel profesional, cuando menos ya son técnicos e irse al mercado laboral”, dijo el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), quien aseguró que indudablemente también pega en este sector de la población estudiantil.





La deserción es una situación que no ha sido podido ser erradicado del país, reconoció el funcionario estatal, y el Gobierno federal pensó que sería a través de las becas Benito Juárez que se podría disminuir dicho porcentaje, no obstante manifestó que el problema es mucho más complejo, en el que intervienen otros factores adicionalmente al tema del dinero.

Son 5,8 millones de beneficiarios de becas para el nivel medio superior, una inversión de 157 mil millones de pesos entre el 2019 y el 2023. Se redujo la deserción escolar para el ciclo 2022-2023 a un 9%.



“Los jóvenes tienen alternativas”, comentó el presidente @lopezobrador_. pic.twitter.com/8nGZOziMnq — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 4, 2024

“Depende de la cercanía de los padres de familia, del apoyo que tengan de ellos, la edad de los propios alumnos y el cuidado de la escuela, la lucha constante para dar acompañamiento a los alumnos para que no abandonen las clases”.

Guillermo Adame Calderón, reiteró que el alejamiento de los padres de familia es el factor que más incide en el abandono escolar, por lo que el sistema educativo necesita reinventarse para que tener la capacidad de ir por aquellos jóvenes y buscarlos cuando dejan de asistir a clases, para recuperarlos desde las aulas.

“Sí se puede, en Colegio de Bachilleres lo logramos en su momento, redujimos en ese subsistema en un 20 por ciento la deserción escolar durante el tiempo que estuvimos ahí”, dijo tras señalar que no existe un indicativo que demuestre si son hombres o mujeres los que más abandonan la escuela, no obstante en el caso de la educación indígena sí es muy evidente que son las mujeres quienes más dejan sus estudios, principalmente por una cuestión cultural, embarazos, etc.

De acuerdo con un análisis realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el ciclo escolar 2021 – 2022, en educación primaria, Durango cuenta con una cobertura del cien por ciento, con una tasa de escolarización del 96.3 por ciento; mientras que en el nivel secundaria se tiene una cobertura del 90.6 por ciento, con una tasa de escolarización del 78 por ciento.

Es en la educación superior, donde como lo informó el secretario de Educación estatal, se tiene el principal problema, pues la cobertura es casi de un 73 por ciento, sin embargo se cuenta con una tasa de escolarización neta del 57.2 por ciento; mientras que el abandono escolar de acuerdo a las cifras es del 13 por ciento, con una eficiencia terminal del 64.8 por ciento.

En educación superior la cobertura es del 26.3%, el abandono escolar es del 10.3% y la absorción del 64.2%.