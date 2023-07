Se estima que en la ciudad de Durango existen al menos 200 fincas abandonadas que por su mal estado representan riesgo de derrumbarse, desafortunadamente la autoridad municipal está impedida para actuar legalmente ante en desinterés mostrado por los propietarios que al menos 80 por ciento de ellos están plenamente identificados, señaló en entrevista la directora de Desarrollo Urbano Municipal.

Te puede interesar: Alerta Protección Civil ante propiedades en riesgo de derrumbe

Abordada al inicio del operativo conjunto entre varias direcciones para señalizar casas antiguas en condiciones deplorables, Norma Miramontes Ayala aseveró que tras un recorrido se ha podido identificar 200 construcciones con algún grado de deterioro; al menos 20 por ciento de ellas representan alto riesgo debido a las pésimas condiciones en que se encuentran.

En Durango hay 200 casas antiguas en riesgo de derrumbe / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Reconoció que todos los propietarios, un 80 por ciento están ubicados, pero el municipio no puede intervenir de forma abrupta para aplicar alguna acción correctiva porque se trata de propiedad privada.

"Aunque legalmente estamos impedidos para demoler o tomar acciones contundentes, vamos a retirar los elementos que causen algun riesgo a la ciudadanía, es decir retirar algunas piedras que puedan caerse, apuntalamientos externos y colocación de lonas para informar a la gente del peligro", destacó.

En Durango hay 200 casas antiguas en riesgo de derrumbe / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Es importante que en la cercanía de estas fincas la gente no se acerque, que respeten las áreas acordonadas y señalamientos; que no los retiren, además que no se estacionen al costado.

Miramontes Ayala indicó que aún cuando no se les puede obligar a los dueños de éstas casas antiguas para que derrumben o reparen, están buscándose procedimientos legales a fin de que se intervenga en los casos más extremos. Pues por encima del de un particular debe prevalecer el bienestar de la ciudadanía.

Local Cerca de 160 propiedades de Durango se encuentran en riesgo de derrumbe





Para ejercer las primeras acciones como colocar señalética se logró trabajar con el INAH, dado que en la mayoría de los casos se ha visto desinterés de sus dueños para que permitan realizar algún tipo de intervención. Insistió que no está en manos del municipio derrumbar o remodelar construcciones como éstas, aunque si se pueden tomar algunas acciones preventivas.

Finalmente indicó que de estas 200 fincas en riesgo se tiene detectados al 80 por ciento de sus dueños, el 20 por ciento restante están intestadas y desafortunadamente son los casos de mayor peligro.













Colocarán señales de riesgo en 100 fincas abandonadas

De manera conjunta las Direcciones de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Protección Civil Municipal iniciaron acciones preventivas dentro del Plan de Lluvias 2023; el objetivo es señalar aquellas fincas que se encuentran en peligro de derrumbe y así alertar a los ciudadanos sobre el riesgo que representan, informó Gustavo Paredes Moreno. Por lo menos hay 30 de alto riesgo.

Te puede interesar: Familia se salva de milagro

La mañana de este jueves arrancó el operativo para colocar señaletica en por lo menos 100 fíncas que se encuentran abandonadas y debido a sus condiciones de deterioro representan un peligro para las personas que transitan cerca de ellas.

Colocarán señales de riesgo en 100 fincas abandonadas en Durango / Foto: cortesía | Protección Civil Municipal

Aseveró el director de Protección Civil Municipal que especialmente es la zona centro de la ciudad donde se ubican este tipo de construcciones en ruinas que durante temporada de lluvias son más propensas al colapso total o en alguna de sus partes.

Al arrancar esta acción en calle Hernández, entre Hidalgo y Zaragoza, el funcionario precisó que durante jueves y viernes serán colocadas 100 lonas en igual número de edificaciones que están en riesgo a fin que la ciudadanía esté alerta.

Reconoció que tanto Obras Públicas Municipales y Desarrollo Urbano realizaron tareas previas con el INAH, a fin de que se pudiera intervenir en estas construcciones que al ser objeto de regulación necesitan un tratamiento especial.

Advertir a la población mediante señalética es muy importante para que sepan que es un lugar en riesgo, principalmente aumenta durante temporada de lluvias.

Colocarán señales de riesgo en 100 fincas abandonadas en Durango / Foto: cortesía | Protección Civil Municipal

Estableció además el titular de esta dependencia municipal que de las cien fincas que se van a señalar en este operativo, por lo menos 30 presentan considerables daños que las colocan en situación de alto riesgo.

La recomendación en esta temporada de lluvias es evitar acercarse a casas abandonadas, sobre todo aquellas cercanas a las paradas de camión. Además llamó a respetar las lonas que se colocan para advertir del riesgo, pues en algunas ocasiones han sido vandalizadas.