En Durango incrementa en un 200% solicitud de pruebas Covid a domicilio

Hasta un 200% se ha incrementado la solicitud de servicio a domicilio para personas sospechosas de Covid-19 que requieren hacer la toma de muestras, indicó el secretario Académico del Colegio Duranguense de la Química y Director del Laboratorio de Análisis Clínicos Nova, Alejandro Ontiveros.

Dijo que desde el inicio de la pandemia las llamadas para acudir al domicilio se incrementaron, algo que calificó como positivo, ya que si es una persona ya está contagiada, pero no tiene síntomas, no arriesga a otros, o si por el contrario no ha contraído el virus pero por cuestiones de trabajo necesita saber, no corre ningún riesgo.

Para aportar a la disminución de la movilidad, expresó que siempre han promovido el servicio de toma de muestras a domicilio, al considerarlo más seguro para la población. Recordó que hay pacientes asintomáticos que aunque se sientan bien, pueden poner en riesgo la salud de su familia.

Aclaró que no solo el servicio de aplicación de muestras para pruebas Covid-19 es alto, sino también se han incrementado algunos estudios que dan seguimiento a los pacientes que resultaron positivos y que se les tiene que dar seguimiento con pruebas bioquímicas, marcadores de inflamación y respuesta inmune.

La prueba de anticuerpos también es común, y es para saber si el paciente ha tenido contacto con el virus, este activo o no en ese momento, y que en algunos lados lo toman como de diagnóstico positivo a la infección, pero no necesariamente es así.

A pesar de que la capital se encuentra en semáforo rojo, destacó que no se ha visto disminución en las actividades de laboratorio, porque de momento es un servicio prioritario y esencial.