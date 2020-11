En Durango, incrementa generación de basura por confinamiento

Con la situación que se vive actualmente en donde las personas permanecen en casa ha provocado un aumentado considerablemente en la generación de basura, por lo que el director de Medio Ambiente del Gobierno municipal, Francisco Franco Soler, invitó a la ciudadanía a optar por un consumo responsable y reutilizar material al que se le pueda dar otro uso, como el vidrio, plástico, ropa, bolsas, y otros.

“De esta forma contribuimos a hacer un cambio positivo desde nuestras casas”, precisó el funcionario.

Ante esto el Gobierno municipal del presidente Jorge Salum del Palacio, a través de esta Dirección, invita a la ciudadanía en general a sumarse a los “EcoRetos” diarios que a través de las redes sociales de la dependencia se dan a conocer para que más personas adquieran hábitos positivos a favor del medio ambiente desde su casa.

Estimó que los grandes cambios se producen gracias a pequeñas acciones diarias, es por eso que por medio de esta campaña se busca generar nuevos hábitos sustentables desde el hogar.

“Decir no a los plásticos de un solo uso, bañarse en cinco minutos, desconectar aparatos electrodomésticos cuando no estén usándose, cerrar la llave del agua si no se está usando, esas son pequeñas acciones diarias que pueden impactar grandemente en la preservación de nuestro ecosistema y ahí es donde todos podemos sumarnos para hacer buen ambiente juntos”, concluyó.