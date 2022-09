Inflación podría llegar hasta un 10% el resto del año

Hoy México debe aprovechar las oportunidades de negocio que se le presentan debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, por su cercanía con uno de los mercados más grandes del mundo, señaló el presidente nacional de Canacintra quien advirtió que dadas las difíciles condiciones del país la inflación al cierre del año podría llegar a un 10%.

De visita en esta ciudad Antonio Centeno Reyes, abordado por reporteros durante un evento de carácter empresarial reconoció la situación complicada que está enfrentando el país en materia económica, ya que dificulta el desarrollo industrial.

Sin embargo, subrayó que hoy México tiene una oportunidad histórica ante las condiciones geopolíticas y le convierten en el lugar idóneo para la relocalización de la proveeduría al mercado más grande del mundo que es Norteamérica. Años atrás Asia aprovechó las oportunidades que se le presentaron para lograr su despunte económico.

Local Inflación podría llegar hasta un 9.5% el resto del año

Hoy la ubicación del país respecto al más grande mercado del mundo genera una buena expectativa, sobre todo porque hay elementos para ser proveedores y el corto tiempo en que se ha logrado reducir la cadena logística que en estos momentos está muy dañada por la guerra.

Centeno Reyes reconoció que debido a la política interna aquí se han podido capitalizar muchas inversiones, pero ello no quiere decir que no pueda hacerse a partir de este momento y se trabaja con la Secretaría de Economía para construir una política industrial que entienda los nuevos retos, sobre todo que no responda a la inmediatez de un sexenio, pues si se logra hacer un gran acuerdo entre gobierno e IP puede impulsarse a muy fuerte al país rumbo a su desarrollo.

Además el dirigente empresarial dijo finalmente que se espera un cierre de año complicado con una inflación que podría llegar al 10% dependiendo como siga el subsidio a los combustibles, que de seguir reduciéndose habrá mayores índices inflacionarios.