En Durango inspectores de Transportes reciben agresiones de ciudadanos

En insultos han quedado las agresiones que han sufrido de manera contante los inspectores de transporte, señaló el titular de la Subsecretaría de Movilidad y Transporte, Raúl Obregón Maa, quien refirió que estos actos se dan principalmente por usuarios del transporte colectivo.

Las rutas de transporte colectivo no deben ir a su capacidad máxima, por ello los inspectores piden a los usuarios no subir cuando ha sido rebasado el número, pero las personas en lugar de tomar conciencia, enfrentan a los inspectores y hasta a los operadores a través de insultos, dijo el entrevistado.

El principal cuestionamiento para no atender el llamado de los inspectores es que no son autoridad del sector Salud, seguido de reclamar el motivo por el que no existen rutas los fines de semana, comentó el director de Transportes.

“Aún no hay conciencia y no colabora la sociedad, en ya nueve meses de pandemia han querido agredir a los inspectores, actos que han quedado solo en insultos, ya que la instrucción es ser tolerantes y no confrontar a la ciudadanía”, indicó Obregón Maa.

Resaltó que en servicio de taxi el comportamiento es diferente ya que el usuario ha cambiado la cultura, es decir, éste ya se sube en la parte posterior y piden al chofer que porte el cubrebocas.

La Subsecretaría de Movilidad y Transportes cuenta con 16 inspectores, tres de ellos no laboran actualmente ya que es población vulnerable y tres más en los últimos días han dado positivo a la prueba de Covid-19, por tanto sólo laboran de 10 a nueve elementos.