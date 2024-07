Llaman a intercambiar basura electrónica por árboles

La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA) que dirige Claudia Hernández Espino, hizo un llamado a la sociedad en general a participar en el próximo Reciclatón, el cual se llevará a cabo el sábado 20 de julio en el estacionamiento del centro comercial Al Súper Mezquital.

Ahí las personas que tengan equipo electrónico en desuso podrán intercambiarlo por un árbol, acción que ayuda a desechar lo que ya no se usa en los domicilios y empresas, además que se cuida el medio ambiente, incluso sirve como reforestación para la ciudad.

Fue la titular de la dependencia estatal, Claudia Hernández, quien llamó a los ciudadanos a participar y con ello colaborar con el cuidado del medio ambiente, pues la basura de ese tipo no se puede tirar al camión recolector, debido a que requiere de un manejo especial.





“Quienes no saben qué hacer con sus aparatos electrónicos que ya no usan, recordar que este tipo de residuos no pueden ser expuestos como cualquier otro tipo de basura, toda vez que genera gran contaminación tanto al medio ambiente como a la biodiversidad, mantos friáticos, suelo, aire y requieren de un manejo especial”, refirió la funcionaria estatal.

El Reciclatón se llevará a cabo el sábado 20 de julio de 09:00 a 14:00 horas, en el estacionamiento de Al Súper Mezquital, ubicado al suroeste de la ciudad capital, e incluso el personal de la Secretaría les ayuda a bajarlos y subir el árbol en sus vehículos.

“Ha sido una dinámica muy interesante donde la gente se interesa por ir a intercambiar su basura por árboles, han sido exitosos estos reciclatones, hasta hoy llevamos recolectadas en todo 2024 más de 74 toneladas”, informó.

El programa de desecho electrónico se ha implementado en todo el estado y el objetivo es el cuidado del medio ambiente, para mantener a Durango entre los estados con un ecosistema sano.