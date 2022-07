En Durango no descartan la clausura en comercios que no cumplan el protocolo sanitario

Ante la nueva ola de contagios de Covid-19, tal solo este viernes resultaron 273 nuevos casos, el alcalde de Durango, Jorge Salum del Palacio, aseguró que si bien el Acuerdo Administrativo anterior sigue vigente, confían en la consciencia de la población y evitar las medidas coercitivas

Aunque socialmente hay mayor consciencia entre la población respecto a los contagios de Covid-19, de no cumplirse con las medidas sanitarias al momento de realizar la inspección, se puede incluso llegar a la clausura, así lo dio a conocer el alcalde de Durango, Jorge Salum del Palacio, al reconocer que el Acuerdo Administrativo no ha tenido ninguna modificación hasta el momento.

Al cuestionarlo si el gobierno municipal está en posibilidades de sancionar a los establecimientos, el presidente municipal de la capital, confía en que no se llegará a tomar esas medidas, tal como se hizo cuando la pandemia se encontraba en sus inicios y se había llamado al confinamiento.

“Esperemos que no tengamos que llegar a esa parte como lo hicimos al inicio de la pandemia, hoy ha sido el mecanismo de tratar sí de que no se limiten los espacios, los eventos, pero que se respeten las medidas y los aforos”, comentó al señalar que a diferencia de los primeros meses de la pandemia, hoy en día hay mucho mayor conciencia por parte de la gente.

Las sanciones no han variado, sin embargo aunque estas van desde un llamado de atención, hasta la clausura de un evento o lugar de no cumplir con las especificaciones, a la fecha no se han tomado esas medidas drásticas.

Al referirse a la supervisión de aforos y cumplimiento de medidas sanitarias en la Feria Nacional Durango, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento solo participa como colaborador, sin embargo las medidas serán valoradas y controladas por el Comité de Ferias a cargo del secretario de Turismo del estado, Eleazar Gamboa de la Parra.