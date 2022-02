En Durango no hay quejas sobre la existencia de espectaculares sobre la revocación de mandato

Al momento la representación del INE en Durango no ha recibido formalmente alguna queja sobre la existencia de varios anuncios espectaculares donde se promueve la Revocación de Mandato del presidente; en tanto no haya algún recurso de inconformidad para iniciar investigaciones dicha propaganda continuará, señaló la Vocal Ejecutiva, María Elena Cornejo Esparza, al aclarar que solo ésta autoridad electoral y los ciudadanos pueden hacer promoción al respecto, pero no partidos políticos.

Sobre este asunto que ha causado revuelo en medios de comunicación locales, la delegada del INE aseveró que no hay a la fecha alguna queja que se haya presentado por tal motivo; esa sería la única razón para que pudiera iniciarse una investigación.

Si bien se sabe que en esta capital hay varios anuncios espectaculares que promueven la Revocación de Mandato, incluso el propio INE ha podido constatar su existencia, precisó Cornejo Esparza. Pero deberá estar de por medio un recurso que pueda investigarse quién los colocó, quién los paga y saber a fondo el origen de esta propaganda que en caso de encontrarse atrás algún partido político o instancia gubernamental, si se estaría incurriendo en una irregularidad.

Aclaró además que los ciudadanos o particulares si están facultados para promover la participación social en este ejercicio democrático, por lo que de ser agrupaciones civiles quienes hayan colocado dichos anuncios no se puede proceder legalmente en su contra. Aunque reiteró que sin queja primero no se puede proceder a la investigación, denominada como oficialía electoral.

En caso de que alguien decida presentar el recurso de inconformidad, explicó la entrevistada, puede hacerlo en tres instancias: a nivel distrital, en el Consejo Estatal del INE y ante oficinas nacionales. No se puede actuar de oficio, puntualizó.

Destacó además que en el Articulo 35 de la Constitución señala que las únicas instancias con facultades legales para promover la participación ciudadana son INE y el IEPC, aunque es el primero quien lleva la rectoría. Aunque también se permite a los particulares.

Finalmente aclaró que la Ley de Revocación de Mandato había establecido en un inicio que los partidos políticos podrían promover la participación ciudadana para este ejercicio; pero fue presentada una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y ésta resolvió que los partidos políticos no están facultados a tal efecto.