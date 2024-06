Pega la ola de calor al precio de las frutas y verduras

El intenso calor ya pegó también en los costos de la fruta y verdura, pues a excepción de la cebolla que se produce en Durango, el resto ha tenido incrementos superiores al 100 por ciento, de acuerdo con el comerciante, Reynaldo Dozal Cisneros, todo está por arriba de los 20 pesos, incluso hay productos que se encuentran hasta en 60 pesos.

Señaló que proveedores de estados como Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Jalisco o Sinaloa; advierten sobre el encarecimiento de los productos derivado de la sequía, y la escasez, sobre todo en la fruta como la naranja, se ha disparado a tal grado que mientras anteriormente se adquiría en 12 pesos, hoy en día se encuentra hasta en 25 o 28 pesos el kilogramo.

A excepción de la cebolla que se produce en Durango, el resto ha tenido incrementos superiores al 100% / Foto: Erika Uribe / El Sol de Durango

“Ahorita con el calor no se puede guardar nada, hay que soltarlo al instante porque el clima no permite que se guarde”, comentó el secretario general de la Mesa Directiva del Mercado Francisco Villa, quien argumentó que ante las olas de calor intensas, actualmente se tienen muchas pérdidas desde la producción, de ahí que lo poco que se rescata sube su valor.





La lechuga por ejemplo, cuyo costo normal era de 10 pesos, actualmente se ofertan por arriba de los 25 pesos, el cilantro cultivado por duranguenses y su costo era de tan solo tres pesos, hoy las amas de casa o taquerías lo encuentran por arriba de los 10 e incluso hasta 12 pesos.

•TMax Jue 37.1°C



• Pronóstico #Durango:

• Amanecer del Vie: TMin temp 19 a 20°C.

• Lluvias aisladas 0.1 a 5 mm en la sierra

• MUY CALUROSO, TMáx 38 a 39°C

• Rachas max 40 a 60 km/h.

• Amanecer del Sáb TMin 19 a 20°C

• NOCHES VIE-DOM: CÁLIDAS-TEMPLADAS TMin 19-20°C pic.twitter.com/qidJE7jRKi — CONAGUA Durango (@Conagua_Durango) June 14, 2024

Dozal Cisneros dijo que en general frutas y verduras han tenido incrementos importantes, “todos los chiles, frutas, todo aquello que viene del interior del país está subiendo muchísimo”, sin embargo al ser productos de primera necesidad, es imposible no adquirirlos, “se vende igual, pero la gente está sufriendo por el aumento”.

Aunado a la sequía, productos procedentes de estados como Michoacán, han tenido un aumento adicional, esto derivado de la presencia del crimen organizado en sus regiones y el llamado cobro de piso que se da en esas regiones, de ahí que quienes se dedican a la producción de aguacate o limón son quienes se han visto más afectados.

“Afortunadamente en Durango no se ha visto esa situación y esperamos que no lo lleguemos a sufrir”, señaló luego de reconocer que uno de los alimentos que más se disparó fue la lechuga, que hasta hace unos días se vendía en 40 pesos la pieza, ya que no era posible encontrarla.

“Ahorita con el calor no se puede guardar nada, hay que soltarlo al instante porque el clima no permite que se guarde”, señalan comerciantes / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Todos la estamos sufriendo, sobre todo aquellos que tienen pequeños restaurantes”, sin embargo llevan la misma cantidad de producto ya que es lo que se consume diariamente, aunque la diferencia de ahora es que se debe cobrar más caro el producto.

Alimentos como el melón o sandía, han disminuido su producción debido a las olas de calor que se registran en la Comarca Lagunera, lugar de donde provienen, esto aunado a la alta demanda que se tiene por la temporada.