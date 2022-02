En Durango población desatiende la salud mental durante la pandemia

Una de las secuelas de la pandemia por Covid-19, además de la física y económica, es el aspecto emocional, que desafortunadamente la población no está atendiendo, informó la presidente del Colegio de Psicólogos de Durango, Elizabeth Blass.

La adaptación a la pandemia necesariamente se tradujo primero en miedo, posteriormente en estrés y ansiedad, padecimientos que han llevado a mucha gente a depresión, el problema es que es poca la gente que demanda atención, porque no acepta que la necesita.

Debido a la covid-19 se cambiaron hábitos, formas de interacción social, para mucha gente cambios en la alimentación y ciclos de sueño, la adaptación a la nueva normalidad no ha sido fácil, y todo ello repercute emocionalmente en los individuos.

Local [VIDEO] Lo que el Covid-19 se llevó; a un año de su llegada a Durango

Comentó que antes de la pandemia se estimaba que en México apenas el 10 por ciento de la población buscaba atención psicológica en algún momento de su vida, y con la pandemia este número bajó aún más porque al estar en una emergencia sanitaria, la población pone mayor atención al aspecto físico que al emocional.

Elizabeth Blass añadió que se observa un mayor número de personas con ansiedad entre la población a raíz de la pandemia, también el aumento de la violencia, en todos los grupos de edad y estratos sociales.

Por ello es recomendable primero que una persona acepte si está pasando por un problema de ansiedad, platicarlo con la familia y buscar atención profesional, porque la mayoría de la gente que llega con profesionales de la salud ya trae cuadros más severos y requiere atención psiquiátrica.

Depresión post-covid / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La familia es el primer contacto donde se pueden observar cambios en la conducta, la irritabilidad que puede llevar a la violencia, la depresión que puede llevar a un mayor aislamiento en la misma casa, es necesario que estos problemas se identifiquen, se platiquen, y se busque atención profesional, para que se canalice y se brinde el tratamiento más adecuado.

Durango ocupa el lugar 14 a nivel nacional en suicidios

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Bienestar realizada en 2021 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG), donde se le cuestionó a la población duranguense puntos que evalúan su estado de ánimo, alarma los valores encontrados en temas como la tristeza, dificultad para concentrarse, depresión, no puede conciliar el sueño, no puede disfrutar de la vida o simplemente se sintió triste.

Y es que en su mayoría las respuestas no fueron muy alentadoras, pues la puntuación más elevada está en respuestas como “la mayor parte del tiempo me siento triste, no puedo concentrarme, se sienten deprimidos o están tristes”.

Asimismo las estadísticas de mortandad en el estado, establecen que de las 13 mil 948 defunciones que se presentaron durante el 2020, al menos 120 fueron por lesiones autoinfligidas, mejor conocidas como suicidios y donde los ahorcamientos es el método que más utilizan para quitarse la vida los duranguenses con 79 casos presentados.

Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

De igual forma detalla que a nivel nacional se reportaron un millón 69 mil 301 fallecimientos en México durante el año 2020, y de estos siete mil 818 fueron suicidios, es decir, el 0.7% de las muertes registradas durante un año.

En este sentido, Durango tiene una tasa de 7.2 por cada 100 mil habitantes, esto lo ubica en el lugar 14 a nivel nacional, por arriba de la media nacional cuya prevalencia por habitante es de 6.2, según reportó el INEGI en su última estadística “a propósito del día mundial para la prevención del suicidio”.