En Durango podrán votar más de un 1 millón de personas en las próximas elecciones

En la Jornada Electoral del próximo 06 de junio de 2021 podrán emitir su voto un millón 332 mil 803 duranguenses, que estarán en los listados nominales de cada una de las casillas a instalarse en el estado de Durango, para la renovación de diputaciones federales y locales, mientras que 2 mil 876 no podrán hacerlo por no haber recogido su credencial de elector.

María Elena Cornejo Esparza, vocal ejecutiva en el estado de Durango, informó que el 10 y 14 de abril, culminaron respectivamente las actividades de actualización y depuración del Padrón Electoral, por lo que ya se cuenta con los instrumentos electorales que permitirán garantizar que emitan su voto las personas que cumplen con los requisitos que marca la Constitución y la Ley.

Cornejo Esparza declaró que, dentro del millón 332 mil 803 registros incluidos en la Lista Nominal, se encuentran 53 mil 588 personas con credencial para votar con vigencia 2019 ó 2020, que el año pasado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó que fueran válidas para la Jornada Electoral del próximo 06 de junio.

Por otra parte, la delegada del INE en la entidad dio a conocer que 2 mil 876 personas no acudieron a recoger su credencial para votar a más tardar el 10 de abril de 2021, por lo que sus identificaciones están siendo resguardadas en cada una de las cuatro Comisiones Distritales de Vigilancia de la entidad. En este sentido, estas personas al no contar con su credencial para votar actualizada, ni tampoco aparecer en los listados nominales, no se les permitirá emitir su voto.

Finalmente, Cornejo Esparza señaló que, en los casos en que la ciudadanía extravíe o les sea robada su credencial para votar, tendrán hasta el 25 de mayo de 2021 para solicitar una reimpresión en cualquiera de los siete módulos de atención ciudadana del estado de Durango, bastando únicamente con presentar identificación oficial vigente o dos testigos, así como el original del acta de nacimiento.