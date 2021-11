En Durango proponen crear padrón de deudores de pensiones alimenticias

Desde la pasada legislatura, la diputada Alicia Gamboa, presentó la iniciativa de Ley que pretende crear un padrón de morosos de pensiones alimenticias, esto debido a que muchos padres dejan de realizar los pagos correspondientes para la manutención de sus hijos, y el peso de los gastos recaen generalmente en la madre, de ahí que nuevamente se presenta ante el pleno del Congreso del Estado esta propuesta.

El fin es obligarlos a respetar el mandamiento judicial, o de lo contrario no podrán ser sujetos de créditos o incluso volver a contraer matrimonio en caso de aparecer en dicha lista.

Local Se han promovido más de 5 mil divorcios en Durango en lo que va del 2021 “Si no es capaz de hacerse responsable, hombre o mujer, de pagar la pensión de sus menores hijos, tampoco lo será para solventar cualquier crédito que solicite”, señaló la diputada priista en su exposición de motivos.

A la fecha la Legislación de Durango no cuenta con mecanismos que garanticen el cumplimiento del pago de pensión alimenticia a los menores, de ahí la necesidad de reformar el marco legal y sentar un precedente en el que se toma en cuenta las opiniones de las mujeres que hoy en día son las jefas de su familia y quienes en su mayoría pasan por estas problemáticas.

Asimismo se pretende también tomar opinión de expertos en el tema a fin de establecer las reglas y procedimientos claros, con el propósito de que el dinero llegue directamente a sus hijos.

De acuerdo con información del INEGI, a nivel nacional el 67.5% de las madres solteras no reciben una pensión alimenticia, esto significa que tres de cada cuatro hijos de padres separados no no reciben apoyo por parte de uno de sus padres. En el 91% de los casos los acreedores son los hijos, en el 8.1% son la esposa y los hijos, y en 0.9% son los hijos y el esposo.

Asimismo Alicia Gamboa explicó que no todo el panorama es en este sentido, pues también existen casos donde se ha caído en el abuso de exigencias por parte de uno de los padres, cuya pensión alimenticia no es destinada en la manutención del menor, lo que también genera un conflicto.

Local Divorcios se duplican en lo que va del 2021 en Durango De ahí que a fin de evitar estos abusos, propuso fijar reglas precisas de comprobación del ejercicio de este recurso y de no ser el adecuado, se finquen igual responsabilidades al acreedor de la pensión alimenticia, y asegurando siempre el interés superior de la niñez.

En virtud de lo anterior, con la representación del grupo parlamentario del PRI, Ali Gamboa promovió la iniciativa que establezca nuevos mecanismos para asegurar el pago de los alimentos que satisfagan las necesidades más básicas de los menores.