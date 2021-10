En Durango protestan agrupaciones sociales contra el aborto

“Durango despierta la vida se respeta”, fue la voz que se escuchó de más de 3 mil duranguenses que salieron a expresar su inconformidad contra la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de despenalizar el aborto y obligar a los médicos a dicha práctica, por lo que al termino del recorrido los oradores pidieron públicamente a los legisladores y a los gobiernos garanticen la vida del ser humano desde su concepción y brinden opciones de vida para la madre y su hijo. El aborto no soluciona nada, trae mayores complicaciones.

Desde las 10:00 horas se reunieron agrupaciones pro vida y ciudadanos de las diferentes capillas para emprender de un recorrido por la avenida 20 de noviembre en donde la máxima expresión fue: “¡Durango despierta la vida se respeta¡”.

A la llegada al templete ubicado en la calle Constitución, a un costado de la Catedral, el Sacerdote Juan Carlos Quiroga, al referirse al aborto, pidió a los legisladores que las leyes que conformen tienen que hacerlas acordes al proyecto de Dios y de la naturaleza de las cosas. Lo que crece en el vientre de una mujer embarazada es un ser humanos en las primeras etapas de su formación, ese ser vivo tiene que estar protegido.

No debemos endurecer nuestro corazón, no debemos darle la espalda a Dios, convirtamos nuestro corazón y dejemos que Dios toque nuestro corazón y cumpla su promesa: “Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne”.

Por su parte la doctora, Claudia García López, presidenta del Colegio de Gineco obstetras en el Estado de Durango, se pronunció por la vida y no por realizar prácticas abortivas, y repudio la disposición de la Suprema Corte de Justicia de Nación que los obliga a practicarle a una paciente el aborto.

Le hizo saber a la multitud que ellos como médicos están a favor de la vida y no de utilizar su profesión para hacerle daño a nadie.

En el caso de la abogada Adriana Alemán, destacó que la despenalización del aborto se ha convertido en un sistema cerrado de ideas e intenta ser una fuente de toda verdad, es un enfoque reduccionistas que nos propone elegir entre el derecho del no nacido y el derecho del desarrollo de la mujer, lo cual no es una respuesta para mejorar las condiciones de las mujeres.

Las autoridades se están preocupando por la despenalización del aborto, pero no se preocupan por la violencia y desigualdad que enfrentan las mujeres, declaro.

Pr su parte la señora Laura Martínez, dijo que desean un México que acoja con misericordia a la mujer, a la mujer que fue empujada a abortar, y que dé plena protección ante la ley a la vida de su hijo desde la concepción y durante toda su existencia, antes y después de nacer.

“Queremos respeto a la conciencia de los médicos. Queremos opciones de vida para la madre y su hijo, y libertad de conciencia para los médicos”

Expresó el dolor que siente por el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha orillado a confrontarnos como enemigos a las mujeres y a la vida humana de nuestros hijos. “Nos empuja a pensar que hay que elegir entre la mujer que ha abortado o el respeto absoluto de la vida de su hijo desde la concepción”. “Lo hizo como si la mujer y la vida fuéramos enemigas. Eso es una disyuntiva aparente.”

Las mujeres no queremos que nos obliguen a tener un México que descarte a uno o a otro. Las mujeres tenemos muchas necesidades y no queremos ni necesitamos el aborto. El aborto no soluciona ninguno de nuestros problemas. Nos deja en una situación aún más vulnerable, afirmó.

"Un México a Favor de la Vida significa darle el mismo reconocimiento y protección a cada ser humano desde su concepción hasta su muerte natural, sin discriminarlo por su grado de desarrollo, su salud, su condición socioeconómica, su origen, o por ningún motivo."

Expresó que Un México a Favor de la Vida significa seguridad desde el vientre de nuestra madre, y también en nuestros hogares, en la calle, en nuestros trabajos. A Favor de la Vida significa que la mujer misma defienda a toda costa la vida de sus hijos, sobre todo en el período de la gestación, finalizo.

Por su parte la joven Estefanía González Galaviz, se pronunció a través de un canto por la vida de las personas que aún están en el vientre de las mujeres.