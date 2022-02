En Durango revisarán solicitud de 93 mdp más al presupuesto del IEPC

Sobre la solicitud de 93 millones de pesos más al presupuesto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), la revisará el secretario de Finanzas y el secretario general de Gobierno, y si hay condiciones para apoyar al órgano electoral más allá de los recursos que el poder legislativo le haya autorizado, sería extraordinario, precisó José Aispuro Torres, gobernador de Durango, al subrayar que siempre ha sido respetuoso de las decisiones del poder legislativo.

“En el presupuesto de este año trae más de un 40% de incremento el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, no dudo que haya necesidad pero el estado tiene también muchas necesidades, tenemos que seguir atendiendo al sector salud; no voy a dejarle de pagar a médicos, a los maestros, a los policías”, dijo.

Por insuficiencia presupuestal, el @IEPCDurango es la única Institución Electoral en el país que no ha podido iniciar las licitaciones públicas para el PREP, y documentación electoral como boletas, actas, etc. Conoce los detalles en: https://t.co/7TEl4fyeGM pic.twitter.com/uTiqC8D4zG — IEPC Durango (@IEPCDurango) February 17, 2022

Recordó que el órgano electoral en 2016, gastó poco menos de 250 millones de pesos en tres elecciones, en ese entonces fue para elección de gobernador, ayuntamientos y diputados locales, y ahora sólo será elección para gobernador y para ayuntamientos.

Dijo que al iniciar su administración, se acababan de crear organismos autónomos, y eso ha representado un esfuerzo para el gobierno, cuando los ingresos para el estado no han significado un incremento sustancial, y ademas se vino la situación de la pandemia, que ha ocupado en atender lo más importante que es la salud.

Aispuro Torres señaló que de ninguna manera señalaría que estos organismos autónomos no están cumpliendo con su función, porque si lo están haciendo, pero también se tiene que hacer ver el ingreso que se tiene.

Puntualizó que al IEPC se le están dando los recursos que le autorizó el Congreso local, lo que están pidiendo es un recurso extraordinario, pero no se pueden dar recursos extraordinarios si no se tienen disponibles; lo que debe quedar claro es que no se le está quitando un solo centavo de lo que le autorizó el poder legislativo.

Finalmente comentó que el año pasado, a este instituto se les otorgó alrededor de 33 millones de pesos de manera extraordinaria cuando el poder legislativo les autorizó cerca de 200 millones de pesos, y ahora se les autorizaron cerca de 285 millones de pesos, el Instituto pide cerca de 100 millones de pesos adicionales, pero con base en lo que se ejerció en año pasado se hizo la proyección.