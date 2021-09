En Durango también se cae servicio de BBVA

Desde temprana hora, usuarios de la aplicación del banco BBVA comenzaron a reportar fallas en su aplicación y es que al intentar ingresar a la misma les aparece una leyenda "lo sentimos, el servicio BBVA está temporalmente inactivo. Por favor inténtelo más tarde".

Debido a esta situacion decidieron recurrir a los cajeros automáticos instalados en las diversas sucursales que se encuentran en la ciudad de Durango, sin embargo, esto tampoco fue posible, pues algunos casos incluso argumentan que el cajero no solo no entregó el dinero solicitado, si no que incluso se tragó su tarjeta de débito.

Fallas en la aplicación BBVA /Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Tras horas de desconcierto, finalmente el propio banco a través de sus redes sociales envió mensajes explicando la situación y que se trata de un problema a nivel nacional, sin embargo se encuentran trabajando cuánto antes.

De esta manera Durango se suma a las quejas de usuarios a nivel nacional quienes han fallado al intentar realizar alguna operación, y el descontento aumenta sobre todo aquellos que no tienen otra opción de pago.