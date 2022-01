En el olvido mantiene el gobierno de la 4T a empresarios de Durango

Empresarios duranguenses concluyen un 2021 arrastrando las consecuencias económicas por la falta de inversión en obra pública, en subsidios y estímulos fiscales por parte del gobierno de la 4T, mientras que el escenario provocado por una pandemia que se encuentra en su cuarta ola de contagios, no termina de producir daños económicos y sociales significativos.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Durango, Miguel Castro Mayagoitia, recordó que al 2021 como un año de constantes peticiones a los diputados de la Cuarta Transformación y sus aliados para que hicieran recapacitar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de apoyar a Durango con un mejor presupuesto de egresos para el 2022, pero nuevamente se quedaron cortos, no se prevén recursos para realizar obras de importancia que reactiven y mantenga estable la economía durante todo el año.

Foto: Cortesía | Gobierno de Durango

En ese mismo contexto, el empresario local Óscar Moreno Litlettón, expresidente de la Coparmex, manifestó que si bien es cierto el 2021 al igual que el 2022, Durango no fue favorecido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no es tiempo de lamentarse, “tenemos los empresarios, que ser innovadores y hacer que Durango ya no dependa exclusivamente de las participaciones federales”.

Recordó que muchos se levantaron de una crisis económica y emocional que trajo consigo la pandemia, incluso algunos inversionistas se mantienen vigentes porque solicitaron financiamientos con la esperanza de que este 2022 sea mejor.

Crisis afecta industria de la construcción

En el caso de Raúl Montelongo Nevárez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación (Canacintra), resaltó que la falta de obra pública ha provocado problemas económicos entre constructores, quienes han tenido que vender parte de su maquinaria, o bien salir a buscar trabajo en otros estados, pues el Gobierno federal no destinó recursos para la realización de obra pública.

Si el 2021 fue muy difícil en la industria de la Construcción, el 2022 será aún más al no tener presupuesto con el que puedan realizar obras de impacto como es el caso de la Presa el Tunal II.

“Tenemos como reto el mantener a nuestros trabajadores, sin embargo, algunos han recurrido a los créditos con los que puedan sostener la plantilla laboral, aunque será a un alto costo”, comentó.

Por su parte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Mauricio Holguín Herrera, dijo que la federación tiene castigado a Durango, al no otorgar un presupuesto progresivo que crezca de acuerdo a las necesidades del estado. “Se prometieron más recursos pero nunca llegaron, los propios legisladores aseguraron que se duplicaría el presupuesto pero terminó el 2021 y nada llegó”, y resaltó que para este 2022 de igual manera no hay presupuesto para infraestructura.

"Nadamos contracorriente"

“Tenemos que nadar contracorriente ante la llegada de una crisis regional”, expresó el líder de la Canaco en Durango. Mientras que el sector ganadero y agrícola dice haber sido engañado, por el Presidente de México, quien en campaña sostuvo que el campo sería primero, sin embargo, suman tres años de falsas promesas y de recibir bajos presupuestos desde el 2020, 2021 y ahora en este 2022 no hay mucho que resaltar, afirmó el presidente de la Unión Ganadera Regional del Norte, Rogelio Soto Ochoa.

Recordó que el Ejecutivo se había comprometido con los ganaderos del país a otorgar un presupuesto de 10 mil millones de pesos para adquirir sementales, y a los productores que tuviera menos de 20 cabezas de animales, cosa que nunca se cumplió.

Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

“En el primer año de gobierno se les anuncio y autorizaron los diputados cuatro mil millones de pesos, pero solo se apoyó con mil millones, de los cuales Durango fue beneficiado con dos mil vaquillas”, a la fecha no han tenido otro beneficio.

Los empresarios, destacaron que el gobierno de la Cuarta Transformación, solo le apuesta a sus tres magnas obras que costarán más de lo presupuestado, como ya es el caso del Tren Maya que nace muerto pues lo invertido no se recuperará ni en 50 años, lo mismo pasa con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas, cuyas inversiones ya rebasan lo programado.

No recuperarán lo perdido

Afirman que por su parte ya no podrán recuperar lo que se perdió en el 2020 y 2021 debido a la pandemia y tampoco podrán celebrar algún apoyo o estímulos fiscales procedentes del Gobierno federal de Morena.

“No tenemos obras que reactiven la economía de todas las familias. Los apoyos sociales que otorga son buenos, sin embargo no son la solución para sacar de la pobreza al país, el Ejecutivo lo sabe pero también sabe que esa política le seguirá dando popularidad aunque Durango siga en el rezago”, coincidieron.

Asimismo, los entrevistados señalaron la necesidad de que Andrés Manuel López Obrador, reconsidere su forma de gobernar, y privilegie la obra pública para reactivar la economía de todo el país, pero principalmente la de Durango.





“El gobierno, tiene que ser facilitador a las inversiones nacionales y del extranjero, tiene que garantizar seguridad, que garantice el estado de derecho. Urge que apoye con financiamientos a las Mipymes, porque fueron las más afectadas por la pandemia”, comentaron.

Asimismo piden generar acciones para que el país sea atractivo a nuevas inversiones nacionales y extranjeras, pues de lo contrario “será complicado para todos los duranguenses que esperan desde hace tres años un mejor modo de vida”, expresaron por separado los líderes empresariales.