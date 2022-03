En espera la limpieza de fachada de la Catedral de Durango tras pintas del 8M

En espera la limpieza de la fachada de la Catedral Basílica Menor, luego de las pintas que se realizaron el pasado 08 de marzo, en el marco de la marcha que se realizó por el día internacional de la mujer, se cuenta con un seguro para este trabajo especializado como lo informó Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al tratarse de un monumento histórico y cultural, indicó el Vocero de la Arquidiócesis el Padre Noé Soto.

Señaló que aunque se avanzó un poco con la limpieza con agua a presión no se pudieron remover las pintas, ya que la cantera al ser porosa lleva un tratamiento especial, un proceso, un equipo especializado, y definitivamente no puede ser cualquier empresa, lo principal es no dañar el material.

Durango capital / Foto: Wendy Luna | El Sol de Durango

Aseguró que hubo muchos fieles y personas que de buena voluntad se ofrecieron a apoyar en esta limpieza, pero no se realizó por las determinaciones del INAH y el tratamiento especial que se requieren en estos monumentos de valor histórico. La Arquidiócesis está de acuerdo que sea utilizado el seguro para contratar a una empresa que pueda realizar la limpieza de manera adecuada.

Local "Que tiemble el Estado, los cielos, las calles", mujeres toman Centro Histórico de Durango

Aunque aún no se tiene la fecha exacta para iniciar los trabajos pues depende más bien del INAH, pero pudiera ser en la próxima semana. Dijo que se desconoce también cuál podría ser el costo total de realizar este trabajo porque es un tema que corresponde directamente al INAH y a la empresa que sea contratada.