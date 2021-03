En este ciclo escolar más de 80 mil menores han abandonado los estudios de nivel básico en Durango

El secretario de Educación en el estado, Rubén Calderon Lujan, dio a conocer que el porcentaje de deserción escolar en nivel básico aumentó de agosto del año pasado de 5% a un 20%.

Señaló que dicho porcentaje se desprende de un estudio realizado por la Secretaría de Educación, sin embargo ha pedido a los centros de investigación de dicha dependencia, que realicen una evaluación más y así saber si coinciden las cifras, pues el abandono escolar es un problema que afecta de manera sustancial y se debe resolver a la brevedad.

Calderon Lujan puntualizó que solo en nivel básico se cuanta con un universo de 420 mil alumnos, por ello la complejidad para rastrear el porqué han abandonado los estudios.

El titular de la SEED resaltó que en la zona indígena dicho fenómeno no se ha presentado con gran impacto, esto debido a que los docentes tienen contacto con los alumnos y residen en las comunidades , “el problema es en la zona urbana o suburbana, donde se carece de internet debido que los padres no tienen los medios económicos para contratarlo e incluso no cuentan con empleo”.

La estrategia a desarrollar será en base a los resultados de las nuevas investigaciones, dijo el entrevistado, quien aseguró que se buscarán a los menores que desertaron y lo más probable es que se implementen cursos remédiales.

El secretario estatal reiteró que las clases presenciales serán cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde, por tanto aún no hay fecha para regresar a las aulas, "se tiene que trabajar detenidamente, ya que tienen que prevalecer la salud de alumnos, docentes y padres de familia".

Para finalizar adelantó que la próxima semana tendrá una reunión en la región Laguna con representantes de escuelas particulares para escuchar propuesta y llegar a acuerdos, “de ser necesario se iniciará un programa híbrido”.