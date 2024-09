De las mil 800 motocicletas que se han retirado como parte del operativo realizado por personal de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), al menos 10 han sido detectadas con reporte de robo, informó el director de la dependencia, Marco Antonio Contreras Villanueva.

Señaló que se continúa con el problema de que los conductores ya no regresan a sacar su vehículo, pues antes deben pagar una multa y los días que permanezca en el corralón, por lo que desde el inicio de los operativos se tienen hasta mil motocicletas que no han sido reclamadas.

En operativo contra motocicletas se detectan 10 con reporte de robo./ Foto: Cortesía

Al cuestionarlo sobre lo que procede con estos vehículos que ya no son reclamados, aseguró que ya no es competencia de la dependencia municipal hacerse cargo de ellos, por lo que son las empresas que administran el corralón y las grúas, los que se hacen responsables del resguardo y en caso de ya no reclamarlas, son ellos los encargados de establecer lo que se puede hacer.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Las grúas tienen que hacer un convenio, no sé si con las empresas que venden este tipo de motocicletas para ver si pueden recuperar algo de lo que se pierde en el traslado y resguardo de estas”, comentó.

Imagen ilustrativa | Los recientes accidentes en Durango dejan al descubierto la falta de infraestructura / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Pese a ello, informó que los operativos van a continuar en la ciudad, sobre todo ante la disminución del número de accidentes que se registran por exceso de velocidad y que pueden ocasionar la muerte de los motociclistas porque no portan el casco de seguridad.

De ahí que esta vigilancia ya se extendió a vialidades como 20 de Noviembre, en la que muchos conductores van a exceso de velocidad, cuando se trata de una vía en la que se debe conducir a 20 kilómetros por hora.

Imagen Ilustrativa / Foto: cortesía / Ayuntamiento de Gómez Palacio

Aunque al inicio de estos se comenzó a regalar cascos, ya no se contó con el recurso necesario para la adquisición de los mismos, de ahí que se ha buscado la posibilidad de participar junto a empresas dedicadas a la venta de aditamentos para motocicletas y continuar con esta práctica, sin embargo aún no llegan a una negociación para obtener la donación de algunos cascos.

A la fecha se desconoce cuántas motocicletas circulan en la ciudad, sin embargo se ha convertido en un transporte popular ante lo económico que resulta el combustible y el tiempo que se reduce, sin embargo deben circular conforme a lo establecido en el Reglamento de Tránsito, “nosotros incluso le damos la opción a la persona de que si le llevan su casco a donde tenemos el filtro, lo dejamos ir”.