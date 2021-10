En Texas detectan becerros de Durango con tuberculosis

Las exportaciones ganaderas de Durango hacia los Estados Unidos, están en un alto riesgo de perderse, luego de que en el estado de Texas se detectó ganado de Durango con tuberculosis y otros sobrearetados, afirmó el presidente de la Unión Ganadera del Sector Social en Durango, Oscar García Barrón.

Recordó que ya en dos ocasiones se le cerraron las fronteras a Durango al perder estatus y no poder exportar por presentar animales enfermos.

Preciso que el Órgano Auxiliar de Sanidad Animal, es responsable de que hoy las exportaciones de ganado del Estado de Durango se ponga en alto riesgo, el gobierno del estado lo sabe y sabe de las grandes pérdidas millonarias que se pueden registrar por esas malas acciones.

Dijo que el Órgano Auxiliar de Sanidad Animal es el responsable, ya que ellos se encargan de hacer las pruebas, de otorgar las guías de transito, de controlar los módulos y hacer el aretado, es decir no se puede culpar a nadie más.

El ex diputado federal, dijo que el gobierno estatal tiene que actuar contra esos que conforman el Órgano Auxiliar, no es posible que después de todo el esfuerzo realizado por parte de los productores y del propio gobierno se vaya a perder la comercialización en el extranjero.

Recordó que el mandatario estatal en repetidas ocasiones ha dicho que no permitirá actos de corrupción y malos manejos en la ganadería que pongan en riesgo el estatus de exportación, ahora deseamos que cumpla con ello y se castigue a los responsables.

No queremos más humillaciones para nuestros productores, no queremos que sigan sufriendo por la ineptitud de unos cuantos que controlan el manejo del ganado, finalmente a ellos no les importa porque ellos pueden comercializar en el mercado nacional, ellos no son productores solo coyotean el trabajo de la gente del campo, afirmó