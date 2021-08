En un día vacunaron a 10 mil 198 personas de 30 a 39 años en Durango capital

En la primera jornada de vacunación a adultos de entre 30 y 39 años de edad en el municipio de Durango, se logró la vacunación de 10 mil 198 personas, informó Sergio González Romero, secretario de Salud del Estado.

Este lunes 2 de agosto, llamó la atención porque la tarde, hubo un grupo de personas que no alcanzaron vacuna, ante ello el secretario de Salud, exhortó a la calma de este grupo de edad, y a respetar fechas y horarios de vacunación, pues hay biológicos para todos.

Conminó igualmente a la población a seguir vacunándose, pues es la única forma de protegerse contra la Covid-19 y la nuevas cepas, y de esta forma tratar de frenar la alta ola de contagios que se está registrando en la entidad.

Ante la inquietud de algunas personas que fueron inmunizadas con el biológico de Cansino y ahora quieren aplicarse la de otro laboratorio, Sergio González Romero, aseveró que no es recomendable hacer combinaciones de vacunas, porque Cofepris no cuenta con un estudio científico para demostrar alguna beneficios con la mezcla de vacunas, y no se puede ofrecer algo de lo que se desconoce el riesgo beneficio a largo plazo.

“Cualquier vacuna va a proteger de la enfermedad grave, de las hospitalizaciones, y en muchos casos de la muerte” puntualizó el Secretario de Salud del Estado, Sergio González Romero.