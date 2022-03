Enrique Benítez ofrece disculpas a Mar Grecia y a Sandra Amata

"La mujer es sin duda la verdadera fuerza transformadora y del cambio de una sociedad", afirmó en un video difundido a través de su página de Facebook, el diputado priista Luis Enrique Benítez Ojeda, quien ofreció disculpas a Mar Gracia Oliva y a Sandra Amaya, además sostiene que nunca fue su intención lastimarlas y sí por el contrario, “encuentro en ellas mujeres inteligentes a las que admiro y respeto".

Mar Grecia manifestó durante entrevista televisiva que había sufrido acoso sexual por parte del legislador “con singular alegría”. En tanto que Sandra Amaya Rosales reaccionó a un video difundido y solicitó cambio de curul a fin de alejarse del priista.

Benítez Ojeda aclaró que una encomienda de su partido le impide estar en Durango para expresar las cosas de frente como siempre lo ha hecho.

"Si en algún momento mi forma de comunicar no fue la apropiada o he lastimado alguna mujer, le pido una disculpa en particular a Mar Grecia y a Sandra, a quienes respeto", señalo el diputado.

Subrayó que jamás fue su intención ni lo ha sido lastimarlas y sí por el contrario, “encuentro en ellas mujeres inteligentes a las que admiro y respeto”.

Finalmente dijo que la mujer es sin duda la verdadera fuerza transformadora y del cambio de una sociedad, madres, hijas hermanas, trabajadoras, profesionistas, empresarias, luchan desde sus trincheras cada día para construir mejores condiciones y heredar a las futuras generaciones un mejor lugar para vivir.