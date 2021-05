Entrega de apoyos no está prohibida: Flores Ávalos

Desde el Gobierno del Estado hemos sido muy cuidadosos para que nuestra actuación durante el proceso electoral sea con la mayor pulcritud y transparencia posibles, incluso organismos como INE e IEPC han corroborado que la entrega de apoyos sociales durante las campañas no está prohibida, señaló Héctor David Flores Ávalos, al lamentar la manera en que actuaron grupos de simpatizantes de la alianza PT-Morena contra personal del DIF Estatal.

Sobre este tema el secretario General de Gobierno, aclaró ante la opinión pública que los programas asistenciales son diseñados con anterioridad y no surgieron durante el proceso electoral, tampoco representan alguna ocurrencia porque van destinados a gente muy vulnerable como menores de 5 años, madres embarazadas y en lactancia, así como adultos mayores. Alguien que no esté inscrito con anticipación y no cumpla con las condiciones socioeconómicas, esta fuera del apoyo, aseveró.

Este tipo de ayudas vienen diseñadas desde gobierno federal y en coordinación con sistema DIF, pero además hay elementos legales que no dan lugar a las dudas sobre el fin para el cual fueron diseñadas.

Aunque no se atrevió a señalar directamente a algún partido o personajes de la vida política, Flores Ávalos dijo estar en contra para que este tipo de programas quieran usarse para obtener cualquier tipo de rentabilidad electoral; no es ese el propósito por parte del gobierno.

Local [Video] En Durango, militantes del PT agreden y sustraen despensas del DIF Estatal

Afirmó que de parte del Gobernador ha sido muy enfático en mandar un mensaje de concordia durante este proceso electoral, por ello la actuación es en pleno apego a la legalidad.

PROGRAMAS

LOS PROGRAMAS asistenciales son diseñados con anterioridad y no surgieron durante el proceso electoral, tampoco representan alguna ocurrencia porque van destinados a gente muy vulnerable