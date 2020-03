Entrega E. Villegas material preventivo

“Es momento de que los representantes populares salgamos a apoyar a mitigar la propagación del Covid-19”, señaló Esteban Villegas Villarreal, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, durante un recorrido de entrega de material de prevención contra el nuevo coronavirus y ante la declaratoria de entrada a Fase 2 en el país.

El legislador local hizo entrega de cubrebocas, gel antibacterial y un folleto informativo con recomendaciones para enfrentar esta contingencia, en hogares de la colonia Las Flores, en el municipio de la capital.

“Debemos ser coherentes en nuestro actuar; la gente espera que quienes estamos en la función pública estemos más que activos durante la contingencia por el Covid-19”, dijo durante la visita que, cabe señalar, cumplió con las recomendaciones de prevención hechas por la OMS.

Esteban precisó que le da seguimiento al compromiso de donar su sueldo como legislador para causas de la salud; y como lo informó previamente, durante esta contingencia lo estará destinando a apoyar con material para debilitar la propagación del virus.

“Como lo dijimos, no estamos de vacaciones, todos tenemos que hacer la parte que nos toca y poner nuestro granito de arena”, reconoció. “Hay duranguenses que no tienen los recursos para prepararse como lo indica la OMS, y a ellos no los podemos descuidar”.