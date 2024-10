Entrega Esteban estímulos de retiro y seguros de vida a docentes jubilados

En esfuerzo, con un trabajo en equipo, se resuelve y se hace justicia a las maestras y maestros de Durango, afirmó el gobernador Esteban Villegas Villarreal, al otorgar los estímulos de Retiro y Seguros Institucionales a docentes jubilados, un total de 475 en todo el estado, como parte del Plan de Rescate de los Derechos Laborales.

“Esto no puede esperar porque es su dinero y es un compromiso que hoy hago, no me voy de Gobernador sin dejar la deuda en cero al Magisterio, aunque nosotros no fuimos los culpables, vamos a responder, les debieron haber pagado su dinero, sus seguros de vida, las cuotas sindicales”, destacó el ejecutivo estatal, al afirmar que se resolverá de fondo el tema relacionado con sus pagos para que no vuelvan a pasar por estas situaciones.

El gobernador afirmó que se resolverá de fondo el tema relacionado con sus pagos para que no vuelvan a pasar por estas situaciones / Foto: cortesía / Gobierno estatal

Indicó que de igual forma sus aguinaldos estarán en tiempo y forma, tras recordar que en el tiempo de pandemia no se les dieron sus pagos correspondientes de seguros, cuando las familias ya contaban con eso, a lo que reiteró que, durante su gobierno, tendrán los docentes sus pagos en los tiempos que marca la Ley.





Villegas Villarreal reconoció el trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para seguir luchando por los derechos del gremio docente, “que los padres de familia dejen a sus maestros hacer su trabajo en el aula, se trata de una nueva generación que ahora cuenta con útiles y uniformes gratuitos, que haya igualdad para todos, cuenten con mi apoyo”, aseveró, al indicar que en esta emisión se distribuyen 10 millones de pesos y de aquí a diciembre se pagarán otros cinco millones más.

El dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, lamentó que en los años 2020, 21 y 22, la administración estatal anterior de Durango, no aportó la cuota sindical de la sección 44, quedándose con dicho recurso, a lo que Villegas Villarreal se comprometió en atender y hacerse cargo del adeudo y ver cómo se reintegran gradualmente esos pagos que, a pesar de que no fueron su responsabilidad, respaldará a los docentes para que ese monto se quede en la entidad.

Efrén Estrada Reyes, secretario estatal de la sección 44 del SNTE, habló sobre la situación financiera en la que se encontraban, y reconoció en Esteban Villegas ese acompañamiento en la lucha para recuperarse en conjunto con su dirigencia sindical, para dignificar la labor de sus agremiados.

Miguel Ángel Palacios Martínez, a nombre de pensionados y jubilados, agradeció está entrega de cheques cómo parte del plan de Rescate de los Derechos Laborales; “gobernador reconocemos y agradecemos el cumplimiento de su palabra, por el rescate de las conquistas sindicales, testigos de este hecho importante y significativo”, expresó.

Así es como en un esfuerzo unido del Gobierno del estado, en coordinación con la secretaría de Educación, a cargo de Guillermo Adame Calderón, se comprometió a continuar con la búsqueda de estrategias para dignificar la labor docente y brindar las herramientas adecuadas para una enseñanza de calidad a favor de los duranguenses.