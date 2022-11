Entrega Esteban Villegas obras de infraestructura en Súchil

El gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, al inaugurar la calle Pánfilo Natera, así como la rehabilitación escuelas del municipio de Súchil, hizo el compromiso con la ciudadanía de aquel municipio de apoyar al presidente municipal, Rodolfo Vidales para que se sigan haciendo obras que permitan el desarrollo urbano y social.

Acompañado del Edil, Rodolfo Vidales, pusieron en funcionamiento la calle Pánfilo Natera, obra en la que se invirtieron 684 mil 354 pesos, gracias a las aportaciones del propio alcalde, regidores, el ayuntamiento y de quienes habitan por dicha vialidad, el mandatario se comprometió a realizar obras en ese municipio.

El Gobernador, al hacer entrega de 110 mil pesos por la regularización de sus vehículos de procedencia extranjera, que se tendrán que ejercer en pavimentación, por lo que le pidió al edil que ayude a los ciudadanos con los trámites para la regularización ante la Secretaría de Hacienda y así se puedan hacer de más recursos.

Villegas Villarreal, se comprometió a realizar contraloría social, con la finalidad de que la propia ciudadanía vigile la calidad de las obras, que denuncien en caso de que la construcción que se realiza no sea con la calidad. Ya me toco como alcalde, hacer que algunos constructores abrieran nuevamente las calles por no haber metido la tubería correcta, gracias a la denuncia de los ciudadanos.

Además, se comprometió a brindar capacitación a los maestros de Súchil y de la zona indígena a través de la entrega equipo de cómputo para que puedan enseñar a los alumnos, vamos a entregar salones para clases virtuales, pues la nueva generación aprende diferente, dijo el mandatario estatal.

Hizo entrega de paquetes escolares y se afirmó que el próximo ciclo escolar entregaran los uniformes escolares.

El ejecutivo estatal, además de entregar el cheque para la pavimentación, y gradas, cancelería, rehabilitación de banquetas, así como el apoyo del CECyTED, por más de un millón 296 mil pesos, afirmó que vienen más obras y así como los regidores están poniendo la mitad de su sueldo Esteban Villegas pondrá la maquinaria para el mejoramiento de los caminos.

Dio a conocer que junto con el INSABIN recorrerán los municipios para hacer una reingeniería en el tema de salud y atender las necesidades de salud.