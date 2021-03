Entrego un PRI mejor y fortalecido: Benítez

"Entrego un PRI mejor que el que recibí en el 2017, fortalecido, competitivo con expectativas de triunfo para poder recuperar en el 2022 la gubernatura", precisó Enrique Benítez Ojeda.

El expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado enfatizó que en la vida política hay ciclos, “el periodo termina el 26 de agosto, tengo con el presidente del PRI Nacional un acuerdo, que cuando culminará el proceso interno de selección y postulación de candidaturas se adelantaría mi salida, y con orgullo lo digo que el mayor honor durante 36 años de haber servido a mi partido, fue encabezar a los priistas cuando nadie daba nada por nosotros”.

El político recordó que cuando perdieron la gubernatura en el 2016 recibió un PRI con la moral baja, un partidos a quien muchos lo daba por muerto o decían que desaparecería.

Local Luis Enrique Benítez será diputado plurinominal del PRI “No fue el fin, fue el inicio de una recuperación y Benítez siempre ha sido un político echado para adelante, recorrí los municipios” comentó con una sonrisa en el rostro, pues aseguró que fue el inició con la reestructuración del partido en todos los niveles a fin de devolver la confianza y posicionar al PRI de nuevo ante la opinión pública, ante ello acompañado de un equipo con experiencia se reestructuró a los 39 Comités Municipales, 39 Consejos Políticos municipales y mil 400 Comités Seccionales.

Sin embargo no todo fue trabajo y armonía al interior del tricolor, las diversas fuerza políticas dejaban oir sus inconformidades, ante ello Benítez Ojeda comentó que cuando no se tiene el gobierno y espacios en la administración pública, lo único que existe es el partido, “por eso fue muy codiciado, fui electo para un periodo de cuatro años y en ese tiempo un día sí y otro también querían que Benítez renunciara, estuve cuatro años sujeto al vaivén de la presión y necesidad de espacios, cuando se perdió la presidencia de la República prácticamente me querían echar a patadas y les explicaba que fue un fenómeno a nivel nacional no solo en Durango, y en el 2019 dimos muestras que podíamos ganar, fue difícil liderar con muchos actores políticos, pero me voy satisfecho por que hoy esos actores reconocen el esfuerzo de todo un equipo de trabajo”.

¿El PRI se caracteriza por sus estructuras fuertes, en estos cuatro años como se han mantenido?

Tenemos que decirlo, las estructuras están vencidas, pasando el proceso estatal serán renovadas, es necesario que lleguen personas con nuevos bríos.

Reconocemos que hoy hay más calidad que cantidad, teníamos un padrón de 186 mil priista, en el 2019 el INE pidió empezar de cero, fue una tarea titánica donde 66 mil refrendaron el compromiso, son de verdad, y en un tiempos difíciles en Durango se tienen una estructura fuerte.

¿Fue preocupante la salida de diversos actores políticos?

Al principio tenía preocupación, inquietud y la necesidad de dialogar y dialogar más, para que no continuarán, hoy la gente es pragmática y estamos viviendo la mercantilización de la política, pero el PRI es fuerte y puede abastecer de candidatos a todos los partidos, casi todos los partidos buscan a los priistas, es el caso de muchos que ahora compiten, además las “desbandadas” siempre han existido, en 1998 cuando Máximo Gámiz no pudo ser gobernador, en el 2010 cuando Aispuro no fue el candidato y en el 2016 cuando fue candidato, a la fecha algunos quieren volver, pero salvo Aispuro, a los demás no les ha ido mejor en otro lado como en el PRI.

¿Cuál es el reto en cuanto a políticas internas del PRI que se deben enfrentar?

Se debe dar un paso que no hemos querido dar, abrir y entregar el PRI a los jóvenes, a las nuevas generaciones, pues siguen la inercias, las presiones, recomendaciones, padrinazgos, es necesario que dejemos que sean los jóvenes quienes asuman los retos, en la era Benítez los jóvenes lideraron los diversas estructuras, todos son menores de 35 años, ellos tuvieron en las manos el partido y más adelante deben tener la posesión total del partido.

Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Entre las acciones que realizó Luis Benítez Ojeda al frente de Revolucionario Institucional se encuentra dar certidumbre jurídica al patrimonio, pues el edificio en el que se alojan por 46 años no fue de los priistas, ya que solo se tenía la posesión, hoy tribunales han emitido sentencia a favor del tricolor, además se rehabilitó la unidad deportiva, la cual se encontraba en abandono. Durante cuatro años no se multó al partido, debido a que los recursos se manejaron escrupulosamente, “esto puede ilustra de manera simple lo que se hizo pero era urgente, pues un partido debe trabajar conforme a lo que son sus estatutos, el parque vehicular que ahora es de 12 vehículos, desde el 2006 no tenia en orden tenencia, placas y refrendo, hoy se deja saldado como debió haber sido siempre”.

La alianza “Va por Durango” es otro reto que afrontó el abogado de profesión, sobre todo al dialogar con los priistas del medio rural, ya que la resistencia entre ellos y los panistas siempre se ha dado, “es una competencia histórica, no ha sido sencillo de procesar, pero se ha dialogado, hoy los priistas votarán por el PRI, ya que no es una candidatura común, y eso ya se está comprendiendo, si los resultados del 6 de junio son favorables, eso dirá que acertamos quienes nos sentamos en la mesa a dialogar”, añadió que hoy más que nunca se debe votar por partidos, no por las personas.

¿Benítez desaparece de la agenda política?

Benítez es político, nació y se va a morir político, que ya no sea presidente del PRI no significa que no esté en la escena pública y no siga aportando, aportaré desde otras trincheras y espacios, me pondré a disposición de la alianza para aportar desde donde corresponda, me voy satisfecho, no es un hasta aquí es un hasta pronto.