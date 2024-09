¿Eres corrupto?, lanzan campaña #YoNoDoyMordida

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, de los 19 países que forman parte del G20, durante el 2023 México ocupó el lugar 18 de mayor con una calificación de 31 puntos de cien que se tienen disponibles, solo superado por Rusia, país que obtuvo una calificación de 26.

Ante este panorama la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en coordinación con organismos e instituciones dedicadas al combate a la corrupción y autoridades gubernamentales lanzaron la campaña #YoNoDoyMordida, por medio de la cual pretenden generar conciencia entre los ciudadanos para evitar dar incentivos económicos a funcionarios públicos con el objetivo de hacerse de algún beneficio en trámites.

Dicha campaña tiene tres ejes rectores: no lo hagas, no lo aceptes y si lo ves, denúncialo; se trata de tres acciones, que de acuerdo con la presidenta de Coparmex, Blanca Estela Castro Torres, en equipo la sociedad puede atacar un mal que destruye a las instituciones y corporaciones, “cuando no hay honestidad y honradez en todo lo que hacemos y decimos, perdemos el vínculo en el que no podemos parar después”, dijo.





De ahí que invitó a todos los ciudadanos y medios de comunicación para dar difusión a la campaña #YoNoDoyMordida; mientras que los funcionarios adopten la frase #YoNoAceptoMordida, pues solo de esta manera se combatirá un mal que mantiene a México con una de las peores calificaciones en percepción de corrupción.

“La Corrupción es una amenaza permanente que no solo atenta contra los Derechos Humanos y la calidad de vida de los ciudadanos, sino que pervierte la mentalidad, empobrece a nuestra comunidad y debilita las instituciones”, aseguró el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Local Anticorrupción, José Manuel Martínez, quien además sentenció que esta es una lucha frontal contra la corrupción en Durango.

“Que nadie use su dinero y sus influencias para obtener beneficios por encima del mérito y del derecho”, comentó y con ello se suman a dicha campaña para inculcar el valor de la transparencia y la cultura de la legalidad.

A través de volantes y la conferencia “Yo no doy mordida, jóvenes contra la corrupción”, impartida en universidades y preparatorias en los diversos municipios de la entidad, se llevará el mensaje de cero tolerancia a la corrupción al mayor número de personas en el estado.

Por su parte el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en funciones de presidente, Antonio Félix Sariñana, admitió que todos los ciudadanos han sido víctimas de la corrupción, sin embargo los empresarios son el blanco fácil para solicitar dádivas, por lo que se suman en la exigencia de frenar este tipo de actividades ilícitas.

“Esto se convierte en una enfermedad en la sociedad y no lo debemos permitir”, aseguró, pues este es el momento en el que se debe tomar conciencia e incidir para luchar contra esta que denominó como una enfermedad.