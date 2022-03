Es importante la atención psicológica oportuna a victimas de violencia: Martha Palencia

Es importante que la misma población contribuya a la cultura de la denuncia física y sexual, para que haya castigos a los culpables, pero también una atención psicológica oportuna a las víctimas, precisó Martha Palencia Núñez, regidora del Ayuntamiento.

“La denuncia es lo más importante y sino se hace cuando el niño que sufrió violencia lo hace, cuando tiene siete u ocho años de edad, entonces lo hace después a los 28 años de edad cuando ya sufrió un intento de suicidio” dijo.

Local “La muerte del tirano” se tratará bajo un enfoque legislativo: Mancera La especialista de la salud mental, dijo que se deben evitar los vacíos existenciales posteriores en la vida de las víctimas y de sus familias, cuando hay denuncia la familia crece, cuando se platica, cuando se interviene en este tipo de situaciones, añadió.





Local Ocupadas 8 de las 12 villas que existen para apoyar a mujeres victimas de violencia familiar Martha Palencia Núñez, resaltó que este tipo de traumas son difíciles de superar, “esta parte no debe existir ya, el pensar que la ropa sucia se lava en casa y pensar que no pasa nada, se debe hablar y aclarar, no permitir ningún tipo de violencia para ningún niño y para ninguna niña, para ninguna mujer”.

De tal forma, es recomendable que a los niños se les explique de la importancia que tiene la denuncia, independiente de quien sea el agresor, porque así como hay hombres agresores, también hay mujeres, y no se debe permitir, recalcó la connotada psiquiatra duranguense.