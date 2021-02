Es importante no relajar las medidas sanitarias y de seguridad ante el Covid-19; Jorge Salum

Es muy importante no relajar las medidas sanitarias y de seguridad, como los protocolos indicados, precisó Jorge Salum del Palacio, Presidente Municipal de Durango, quien conminó a la población a ser muy cuidados en el anuncio de semáforo amarillo, para evitar más contagios.

Dijo que el llamado es siempre a la responsabilidad ciudadana, no habrá acciones suficientes que un gobierno pueda emprender si la gente no lo acepta de manera voluntaria, el llamado es a no relajar las medidas y protocolos sanitarios, desafortunadamente ya todos los duranguenses conocen a personas que se han contagiado y muchos han fallecido.

El semáforo amarillo es el resultado de que las medidas que se han implementado desde los gobiernos han servido y han sido acotadas de manera responsable por la ciudadanía, sin embargo si hay descuidos y relajación, se corre el riesgo de regresar a naranja e incluso rojo, escenarios más difíciles de sobrellevar.

Salum del Palacio, señaló que el color del semáforo y las acciones que son más conducentes se establecen desde las instancias federales, derivado de diferentes indicadores que muestran cómo se va comportando la pandemia en una entidad, sin embargo es riesgoso pensar que se ha superado la pandemia.

Dijo que se esperan medidas más flexibles para los diferentes sectores para que puedan operar y así ir recuperando su economía, sin embargo eso no significa que se deban relajar las medidas de prevención que se han dictaminado.

El Presidente Municipal mencionó que en el operativo de la Brigada Covid llevado a cabo el fin de semana, estuvo atendido de manera directa todas las inquietudes que comerciantes en la zona centro, tuvieron para las direcciones de Inspectores, Protección Civil, Seguridad Pública y con el Juzgado Cívico, al tiempo que les reconoció el que prosigan en el acatamiento de las medidas sanitarias para evitar mayores contagios.

“Hemos encontrado muy buena disposición de todos los propietarios de éstos lugares para atender las recomendaciones, son sectores que al igual que todos, han sido muy afectados por la pandemia, a partir de hoy estamos en semáforo amarillo y estamos muy al pendiente de cuales podrían ser las medidas que pudieren tenerse a partir de ello” dijo.

Por último, señaló que de momento la instancia municipal no ha sido convocada para contribuir de alguna forma, para que se efectúe la vacunación a los adultos mayores, pero se está en la mejor disposición, si así se contemplara.