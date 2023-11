Es inviable peatonalizar la calle Patoni: Rolando Álvarez

"Es poco práctico el proyecto de peatonalizar calle Patoni en el centro histórico de la ciudad de Durango, que obedece más a ocurrencias de nuevos funcionarios públicos que a una necesidad", destacó Rolando Álvarez, presidente de la Federación de Trabajadores Independientes (FTI).

Te puede interesar: Calle Patoni será peatonal en el 2024

Resaltó que en calle Patoni solamente hay comercios de ropa y accesorios, no hay restaurantes, no hay antros, y la calle es angosta para un proyecto de esa magnitud.

Es poco práctico el proyecto de peatonalizar calle Patoni en el centro histórico de la ciudad de Durango / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

Además es una de las calles más transitadas de la zona centro, por lo que de cristalizarse el proyecto se haría mucho más grave el problema de tráfico vehicular.

Rolando Álvarez aseveró que esta es una forma de demostrar que "muchas veces se actúa por ocurrencias, y no por necesidades reales de la población", debido a que la mayor queja sobre la zona centro es el de saturación de tráfico vehicular en horas pico, la falta de estacionamiento, lo lento que se hacen los trayectos por la falta de movilidad en la zona, y eso las autoridades no lo están escuchando, prefieren sacarse de la maga proyectos inviables que no benefician nada a la población.

En Patoni solo hay comercios de ropa y accesorios, y la calle es angosta para un proyecto de esa magnitud / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

El presiente de FTI recordó que un grupo de comerciantes hace años, le presentó el proyecto de peatonalización de calle Constitución a las autoridades municipales y estatales, y lo desecharon aún cuando ahí había razones para llevar a cabo el proyecto, por lo que comenzaba a crecer en bares, en tiendas departamentales, y negocios, finalmente años después el mismo gobierno retomó el proyecto porque ese si era viable.

"Pero en el caso de calle Patoni es muy diferente, es una zona altamente transitada de vehículos que llegan del sur de la ciudad al centro, es angosta y solo hay negocios de ropa, sería más perjudicial que benéfico", concluyó.