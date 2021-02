Es posible implementar “operación mochila” sin vulnerar derechos humanos: Marco Güereca

“Hoy en día los padres de familia estamos privilegiando lo material y no estamos atendiendo el aspecto anímico de los infantes y de los jóvenes, lo que se traduce en una altísima tasa de suicidios y adicciones”, declaró en entrevista con El Sol de Durango, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Güereca, al asegurar que independientemente de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es posible realizar la operación mochila, siempre que tanga el consenso de los papás y de los hijos.

Al abundar sobre el tema, el ombudsman de Durango, expuso que la denominada operación mochila puede ser inconstitucional o puede no violentar los derechos humanos; “si bien es cierto que los artículos 14 y 16 de la Constitución marcan la legalidad en este caso, no obstante, si existe un consenso, donde los padres de familia están de acuerdo en que se lleve a cabo la revisión de las mochilas, en cuanto se haga con apego a protocolos en derechos humanos”.

Es decir, que la revisión se haga de una forma aleatoria, que no se intimide, la revisión de niñas sea por parte de mujeres, sin la intervención de autoridades ajenas a la institución, no cuerpos de seguridad y desde luego con un acuerdo firmado por los padres de familia y los hijos, “porque también a éstos se les tiene que tomar en cuenta, y no hay ningún problema”.

Precisó que si se hace una ley que de manera tajante hable de la permisión de revisar mochilas escolares, se entraría en una contradicción como lo expone la SCJN.

Sin embargo, Güereca Díaz reflexionó que es importante que la verdadera operación mochila inicie en la casa, con las personas que viven los infantes, los papás, los abuelos, etcétera, porque ahí es la responsabilidad.

“Además es fundamental no solamente observar el contenido de la mochila, sino cómo están los menores anímicamente, ya que lamentablemente ahorita por las inseguridades que estamos viviendo, por el hecho de que en su mayoría en las familias tanto papá, como mamá tiene que trabajar, se está descuidando cómo se encuentra el niño anímicamente”, dijo.

De ahí el alta tasa que se tiene de suicidios actualmente y de jóvenes que buscan distraerse a través del mundo de las drogas y las adicciones.

“Por eso, la verdadera operación mochila empieza en el hogar y legalmente se puede hacer si se tiene el consentimiento tanto de los padres de familia como de los infantes”, comentó.