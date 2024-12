Aunque por el momento no existe un planteamiento oficial para la estrategia de los operativos anti alcohol durante las fiestas decembrinas, existe una gran posibilidad de que nuevamente no se apliquen multas a los conductores que se detecten en estado de ebriedad y como en ocasiones anteriores solo se avise a algún familiar o amigo para que acuda por el conductor y su vehículo.

Te puede interesar: Sin dictamen en torno a la tarifa única al transporte público propuesta por la Alianza

Según el alcalde de Durango, Toño Ochoa Rodríguez, será a partir de la próxima semana cuando dé inicio el operativo navideño, ya que también inicia la celebración de las posadas entre amigos y familiares, “se vale relajarse, se vale disfrutar, pero también con mucha responsabilidad”, comentó.

Es posible que este año tampoco sancionen a conductores en estado de ebriedad / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Por ahora están en pláticas entre los miembros del Ayuntamiento para ver cuál es la estrategia más conveniente para implementar y próximamente los darán a conocer, aunque aclaró que aquí lo más importante es cuidar de la vida de los duranguenses y la responsabilidad que implica que puedan disfrutar de una de las etapas más importantes de convivencia en familia, “recordar siempre que hay alguien esperándonos”, dijo.

En este sentido el regidor Jorge Silverio Álvarez, reconoció que apenas en noviembre se comenzaron a tener quejas por la efectividad de los bastones anti alcohol, ya que muchos conductores reclaman que los agentes los hacen repetir la prueba en varias ocasiones.





Policiaca Amplían operativo “Dragón” a bares y zona rural

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Esto según señaló el entrevistado, es porque los conductores no soplan fuerte en el dispositivo y esto provoca que no se detecten los grados de alcohol, y con ello la prueba no es válida, por lo que es necesario repetirla.

“Los retenes están funcionando perfectamente, yo personalmente he estado ahí en algunos de ellos, creo que la gente que va al volante cada vez es más consciente que esos retenes salvan vidas, aunque sea molesto”, comentó.

Por ello su voto fue a favor de la ampliación en el horario de la venta de alcohol en restaurantes de convivencia familiar, ya que aseguró con esto se inhibe la presencia del clandestinaje y se tiene un mayor control de los lugares en donde existe el consumo y donde es necesario implementar estrategias como las de conduce sin alcohol.