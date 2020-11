Es ridícula la "ley cubrebocas": Alianza de Camioneros de Durango

Tras calificar como ridícula la nueva legislación relativa al uso de cubrebocas aprobada por el Congreso del Estado, el líder de la Alianza de Camioneros, Raúl Medina Samaniego opinó que al no haber una sanción, no habrá una obligación; “están asumiendo una postura muy cómoda, pensando quizá en la actividad política que se avecina”.

Al abundar sobre el particular, el dirigente anotó que de hecho, a los choferes de la Alianza de Camioneros, se les ha venido aplicando la ley desde hace meses, al no obligar a pasajeros a utilizar cubrebocas cuando abordan la unidad; “nos la aplican no porque seamos la excepción de la regla, sino bajo la precisión de que se está aplicando la Ley y el Reglamento de Transportes”.

Es hasta ridículo este tipo de leyes, porque cuando no existe una sanción, por consecuencia no habrá obligación; “para qué lo aprueban sin sanción; no hay seriedad en la revisión de los temas que se tienen que tratar para preservar la salud de la ciudadanía”.

A la vez, consideró que los actores políticos y sobre todo quienes hicieron vigente esta ley, están asumiendo una postura muy cómoda, pensando quizá en la actividad política que se avecina, pero la verdad es que quién sabe si lleguen; con estos temas de salud, para qué se preocupan por el futuro. Lo que deben de hacer es realizar las cosas debidamente y en tiempo y forma, porque de lo contrario la pandemia nadie la va a detener”.

Advirtió que si bien es cierto que en Durango hasta ahorita no se han saturado los hospitales, si no se contienen los contagios ya, “pues sí vamos a ver los centros médicos llenos, sobresaturados, con las consecuencias de tendrán que asumir, porque dejaron de atender responsabilidad nada más para curarse en salud políticamente”.

Agregó que con una Ley en estas condiciones, dan pena ajena, porque estamos hablando de salud y no de asuntos políticos; “me doy cuenta de que prefieren no sacrificar dizque su figura política, en aras de satisfacer qué o a quién, porque la salud de todos continuará en riesgo latente con este tipo de medidas ridículas”.

Medina Samaniego puso en claro que en el gremio de la Alianza, de ninguna manera se reniega por la atención a las medidas sanitarias y sí al contrario, “pues fuimos los primeros en actuar desinfectando los vehículos de manera constante y lo seguimos haciendo; podemos ver a todos los compañeros atendiendo las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias”.

Me parece –recalcó- ridículo lo que acaban de hacer, porque eso no se vale; “están jugando a la política cuando se requieren seriedad porque se trata de la vida de los duranguenses”.