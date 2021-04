“Es tiempo de recuperar todo lo que hemos perdido”: Ricardo Pacheco

Es el momento de actuar con valentía y dar pasos firmes y determinantes, indicó Ricardo Pacheco Rodríguez, candidato al Segundo Distrito Local. Quien dejó claro que su campaña será sencilla para escuchar las peticiones que se generan desde el núcleo familiar y así combatir problemas de raíz mediante la creación de leyes o reformas.

"Estoy preparado desde el marco de la ley, en el periodo de intercampaña nos hemos organizado con los partidos de la alianza Va por Durango, para trabajar en conjunto", dijo el entrevistado.

El licenciado en Derecho de profesión, enfatizó que su estrategia a seguir será sencilla, pues la cercanía con la gente será la médula de su andar, pues dijo es necesario plantear las posiciones frente a lo que sucede en los diversos distritos del estado y el país, "es un momento de rescatar lo que los duranguenses han perdido en los años próximos pasados y este es el tipo de campaña que darán resultado, acercarse y tocar los puntos que más le interesan y así ser una correa de transmisión al llegar al Congreso".

¿Qué planteamientos tiene de llegar a una curul en el Congreso del Estado, pues existen muchas iniciativas en la congeladora?

Retomar algunas que están en la Cámara, incluso que presentamos en la Legislatura anterior, hay que generar una ley que promueva e impulse la reactivación económica y una ley que especifique la regulación de Salud en el Estado, ya que hay temas que se regulan desde la perspectiva duranguense, además normas jurídicas de la tenencia de la tierra, esto enfocado a las casas habitación de partes irregulares especialmente en el Segundo Distrito, además es momento de avanzar en acciones contra la violencia de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, aunado al reconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres.

El priista ve que el distrito por el que competirás uno de mayor complejidad, pues entre sus dificultades se encubra en primer lugar la falta de empleo y una incidencia delictiva que hay que atacar.

Pacheco pondrá al servicio del distrito y de los ciudadanos su experiencia y el contacto que ha tenido por años con la clase trabajadora, "de la cual me enorgullece estar cerca y ellos tiene una gran incidencia en el distrito, esta no es una campaña mía, sino de la gente, una campaña de atender las necesidades que les trajo la pandemia y sus colaterales, estaré atento a lo que la ciudadanía esté diciendo, recuerdo una frase de una gran amiga que me decía -no escuches el ruido general, baja al nivel del pasto y escucha sus sonidos, ese es el importante, el que sale desde las entrañas-, ahorita ese sonido es el causado por la crisis, motivada por acciones de gobierno federal más un complicado manejo de una pandemia".

¿Qué le piden los cetemistas, pues usted es líder sindical?

Piden que dé un gran esfuerzo en la campaña y acredite que la Federación de Trabajadores de Durango tiene la capacidad de ganar elecciones...pues la acción sindical tiene que ir acompañada de acción política para ser más eficaz y continuar en la ruta de mejorar las prestaciones y salarios, es decir realizar política en benéfico de lo laboral de los trabajadores".

Pacheco Rodríguez explicó que aún existe confusión entre la ciudadanía en las tareas del legislador, y es buen momento para enfatizar que las obras que se realizan no necesariamente son competencia del ejecutivo, pues el Congreso e quien destina hacia dónde va el recurso, por tanto la vinculación Congreso-congresistas-ciudadanía, se debe rescatar para dirigir el presupuesto hacia acciones que sirvan a los distritos y comunidades, "por ello la razón a la reforma a la ley que permite a los legisladores volver al Congreso, ya que pasar por el matiz de gente nuevamente tiene que ver con la capacidad de realizar estas acciones".

¿Tiene experiencia en campañas, este proceso por qué será diferente?

Será diferente en el tema sanitario, se debe cuidar desde electores hasta equipo de campaña, es un tiempo violento se debe sembrar en la campaña armonía y tranquilidad, para poder transitar a un contexto distinto en la sociedad; es un momento de valentía, dar pasos firmes y con determinación, ya que lo que se está jugando en la elección no es quienes integran el Congreso sino a dónde irá el país y Durango en los próximos años y décadas.

¿Va por Durango tiene el mismo objetivo?

La alianza tiene un eje rector, esto no quiere decir que los partidos nos desdibujemos y tengamos convicciones distintas y principio, sino se trata de articular una serie de acciones legislativas que den oxígeno y rescaten para las personas lo que se ha perdido.

Para finalizar, el candidato llamó a la población a ejercer el voto el próximo 6 de junio y subrayó que su campaña será apegada a la ley sin denostar a ningún otro candidato.