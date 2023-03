Escasean fármacos psiquiátricos en Durango, advierten pacientes

Desde los seis años, Edith ha lidiado con dolores intensos de migraña, asegura que cuando era niña lo único que lograba calmarlos era el cuartito de Diazepam que le daba su papá de vez en cuando para que lograra descansar y mantenerse tranquila. Hoy a sus 36 años debe tomarla para poder dormir, pues desde la muerte de su padre le fue detectado hipertiroidismo, aunado a un cuadro de depresión y ansiedad, que la mantienen sin poder dormir noches enteras.

Te puede interesar: Escasean fármacos psiquiátricos en 11 estados



“Hasta coraje me da ver a todos dormidos bien tranquilos y que yo no pueda”, señala al evocar esas noches que para ella son igual que el día, y luego a la mañana se siente agotada física y mentalmente al no haber dormido ni una hora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de Durango (@soldgooem)

De ahí que desde abril del 2022 comenzó con el tratamiento de Diazepam, medicamento que mensualmente le es recetado por el médico de una de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo asegura que al ir a la farmacia del lugar para surtir la receta, es común escuchar “esta no la tenemos y no nos va a llegar”.

Esta es la respuesta que escucha mes a mes, pues de los 10 meses que lleva en tratamiento, solo en tres ocasiones lo ha podido encontrar en el sector de salud pública, el resto ha tenido que recurrir a la farmacia particular, en donde normalmente suele encontrarla pero como Clonazepam, a un costo de entre 85 y 90 pesos aproximadamente cada caja.

“Por fuera siempre las he encontrado, nunca me han dicho que no les han surtido”, comentó al cuestionarla si ha notado un desabasto de este medicamento en el sector privado.

En este sentido, el empresario farmacéutico Adolfo Favela Cordero, señaló que desde la llegada de la pandemia se registró un incremento del consumo de medicamentos controlados entre los que se encuentran los ansiolíticos y antidepresivos, esto derivado del aislamiento prolongado que ocasionó la presencia de trastornos en la salud mental de muchas personas y obligó a los especialistas a generar cada vez más recetas con estos fármacos controlados.

Por su parte, la directora del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango (ISMED), Soledad Ruiz Canaán, señaló que existe deficiencia en los medicamentos neurológicos y psiquiátricos, mismos que en algunos casos son requeridos de por vida y con esto evitar una recaída en el paciente.

“Un ejemplo es el Carbonato de Litio, es un medicamento que es el único a nivel mundial que actúa como profiláctico para evitar que un trastorno Bipolar genético hereditario tenga recaídas”, asimismo explicó la también psiquiatra que esta es una enfermedad donde dos padecimientos se presentan en una sola persona: el estado de manía, de euforia exagerado, incluso a nivel psicótico; hasta periodos depresivos que en ambos casos los lleva a perder el contacto con la realidad.

“Pueden tener alucinaciones auditivas, ideas delirantes de grandeza, ideas delirantes de que ellos pueden arreglar el mundo (…), y caen en un estado de depresión hasta llegar a la psicosis, precisamente de pérdida del contacto con la realidad e ideas delirantes de que ellos son los responsables de que haya guerras en el mundo”, comentó como algunos ejemplos de pacientes que requieren del Carbonato de litio, mismo que bien manejado les permitirá que estos síntomas no se presenten en la persona.

Señaló que incluso hay medicamentos utilizados para el tratamiento de padecimientos como el Trastorno por Déficit de Atención (TDAH), y moderadores de conducta que no se encuentran, “esto es muy grave porque la recaída de un paciente implica el sufrimiento y la crisis de este asociado a lo que le rodea que es su familia y si el paciente debe internarse por una crisis, el costo día / cama es superior a los dos mil 500 pesos por día”, comentó.

La especialista señaló que en muchas ocasiones, quienes toman las decisiones, no están enterados de la trascendencia y el impacto que causa la falta de este tipo de medicamentos que son indispensables, de ahí la crisis que esto significa.

Por ello aconseja a las administraciones estatales y la federal, tener las condiciones mínimas adecuadas para padecimientos tan graves y difíciles como son los neuropsiquiátricos.