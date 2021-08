Escuelas de Durango vandalizadas durante la pandemia ya fueron intervenidas

Las 103 escuelas que fueron vandalizaras durante la pandemia ya fueron intervenidas y junto a autoridades de cada municipio, educativas, maestros y padres de familia se checará escuela por escuela para verificar que esté en condiciones es de recibir a los alumnos, precisó José Aispuro Torres, gobernador del estado de Durango.

Dijo que el llamado a los padres de familia, es a que tengan confianza de que se cumplimentaran todos los protocolos y se tomarán las medidas preventivas para el regreso a las aulas.

Resaltó que ninguna escuela que no tenga las condiciones de limpieza, agua, energía eléctrica y que los sanitarios estén funcionando de manera normal, ninguna escuela que no tenga esas características podrá estar abierta.

“Se va a checar escuela por escuela, no se va a arriesgar a los niños; a los jóvenes o a los maestros a que vayan a un lugar donde no tengas las condiciones de higiene necesarias para poder cuidar su salud” dijo.

El titular del Ejecutivo del Estado, puntualizó que el regreso a la escuela es muy importante, y las autoridades estarán monitoreando todos los detalles que se puedan presentar.

“Los niños a veces van al mercado, al súper, los llevan a los parques o se suben a los camiones, y los riesgos que tienen ahí, son mayores que los riesgos que van a tener en la escuela, porque en la escuela vamos a generar los protocolos para que tengamos las mejores condiciones, de forma que el riesgo menor lo van a tener en la escuela” abundó.

Aispuro Torres, señaló que se reunirá con sindicatos en sus distintas secciones magisteriales, se acudirá a las escuelas, se va a platicar con maestras y maestros.

En cuanto a la confección de los uniformes escolares, dijo que se va a hacer un esfuerzo, primero la ocupación es generar las condiciones para el regreso a clases y se irá viendo cómo se atenderá este tema que por razones de la pandemia no se tenía contemplado, pero se está haciendo un esfuerzo presupuestal para que se pueda anunciar lo antes posible, aunque los uniformes escolares ya no estarían para el día 30 de este mes y no se va a exigir ahorita que los alumnos lleven el uniforme.