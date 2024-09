Hasta el momento no ha habido necesidad de suspender clases en los planteles que se encuentran en la zona serrana de la entidad, principalmente en municipios como San Dimas, Tamazula, Topia y Canelas; informó el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Guillermo Adame Calderón, quien aseguró que se trata de un problema que está latente y es necesario estar alertas.

Te recomendamos: Recorren personal médico de la SSD en Tayoltita para prevenir acciones de inseguridad

Por ahora los docentes solo han manifestado inquietudes en relación al tema de la inseguridad que se mantiene en la zona limítrofe del estado, de ahí que se ha buscado acercarse con los Ayuntamientos y estructuras educativas que operan en la zona, para estar informados de cualquier eventualidad.

Escuelas operan con normalidad en municipios que colindan con Sinaloa: SEED./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Actualmente se encuentran trabajando de manera normal, sin que se haya registrado suspensión o inasistencia por parte de los alumnos o maestros, todos trabajan en sus comunidades.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Pese a ello les piden mantenerse tranquilos y no entrar en psicosis, para no alarmar a los ciudadanos, “nosotros como autoridad hemos estado muy atentos de que el proceso de clases continúe, y si eventualmente vemos que no hay condiciones, inmediatamente tomaremos la decisión de suspenderlas”, comentó el funcionario estatal.

Imagen ilustrativa | Foto: archivo | El Sol de Tlaxcala

De acuerdo con la guía completa de centros educativos en México, tan solo en San Dimas, existen más de cien instituciones de educación básica y media superior, públicos y privados; por lo que de tomarse una decisión de este tipo, pegaría de manera importante en la educación de los habitantes de pequeñas y grandes comunidades que se encuentran en toda la zona limítrofe con Sinaloa.

Al cuestionarlo si existe un eventual riesgo para los alumnos y docentes, Calderón Adame, fue prudente al señalar que este tipo de problemas son impredecibles, por lo que diariamente realizan una evaluación de la situación, “ojalá continúe como hasta ahorita, ahorita no ha habido un elemento que nos indique que tenemos que cerrar las escuelas”, dijo.