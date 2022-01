Escuelas regresarán a las aulas este lunes de manera paulatina: SEED

Este lunes se comenzará con el regreso a clases presenciales de manera paulatina, primero en aquellas escuelas que se encuentran en municipios donde registran una baja incidencia de casos positivos a Covid, informó el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Rubén Calderón Luján, quien señaló que esta información se dará a los Consejos de Salud de cada institución educativa conformados por directores y padres de familia.

La intención es retomar la dinámica que se tuvo durante el mes de agosto pasado, cuando se comenzó con clases presenciales en aquellas zonas donde se reportaban menos contagios, esto aunado con el refuerzo de la vacuna de los maestros, las autoridades educativas confían en que el retorno a las aulas no acarreará más contagios, pues está comprobado que el contagio se generó durante la convivencia generada por las fiestas decembrinas.

“Con esas medidas y estableciendo los protocolos con los padres de familia en la casa, en la escuela y en las aulas, se va a ir dando todo este protocolo a las secciones sindicales y padres de familia y paulatinamente podemos irlo trabajando”, comentó Calderón Luján, quien reconoció que en la capital se va a regresar a clases presenciales todo con base en el análisis que hagan los Comités de Salud y al contexto de cada zona.

Aunque la intención de la SEED es que regresen a clases presenciales las cinco mil 400 escuelas que hay en el estado, estas no retornarán a las aulas todas al mismo tiempo, sino que al igual que el año pasado, lo harán de manera paulatina.

Aún se desconoce cuántas corresponden a la capital del estado, sin embargo es una información que se analizará este viernes en el Consejo Técnico Escolar, “nosotros estamos en contacto con los líderes sindicales para comenzar a trabajar esta parte”, comentó.

Recordó que la experiencia anterior en donde se inició solo en algunas escuelas y de a poco se sumaron otras, “esto creo yo que sí va a funcionar porque hay esa buena actuación que vimos. Recordemos que de agosto a diciembre se reincorporó el 95% de los maestros y el 85 o 90% de los alumnos”, comentó y aseguró que actualmente el 85% de los docentes dan clases de manera virtual.

Nadie podrá ser obligado a llevar a sus hijos a clases presenciales si no lo desean, ellos tendrán que tomar clases virtuales, no obstante las escuelas deberán sumarse poco a poco “había escuelas donde el turno matutino tenía clases presenciales y el vespertino no porque había Covid, algo incongruente”, de ahí que reiteró que finalmente es una decisión que le corresponde a la propia dinámica de las escuelas.