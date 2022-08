Esperan que convenio entre ayuntamiento y proveedora de lámparas led se mantenga vigente

A pesar de que no se han solventado los 33 millones de pesos que se le adeuda a la empresa proveedora de las luminarias tipo led, tenemos confianza en que se mantenga la renegociación del contrato que hizo el alcalde Jorge Salum del Palacio, declaró la Síndico Municipal Luz María Garibay Avitia, quien comentó que hoy solo están pendientes de instalarse 2 mil luminarias que seguramente se entregaran cuando se concluya el pago.

Destacó que el convenio es institucional, de tal manera que aun y cuando concluya Jorge Salum su periodo al frente del ayuntamiento capitalino, la nueva administración habrá de cumplir el convenio.

Aclaró que el no poder cumplir con dicho compromiso, no es responsabilidad del alcalde, esto corresponde al gobierno estatal quien no ha pagado a través de las participaciones federales.

Manifestó que tiene confianza en que el convenio no pierda, pues sería injusto para el ayuntamiento que de los 420 millones de pesos se perdiera por solo 32 millones de pesos que aún se adeudan.

Manifestó que la empresa, ya ha instalado 500 luminarias de las 2500 que se tenían pactadas, de tal manera que seguramente cuando se paguen los 33 millones de pesos, se entregaran las luminarias para que Servicios Públicos Municipales, realice la instalación de las mismas en donde sean necesarias.

Tenemos confianza que se concluirá el convenio en buenos términos para el Ayuntamiento y para todos, pues la deuda se tendrá que solventar, ya sea en la presente admi8nistracion municipal o en la que está por ingresar, pues el convenio es institucional, insistió la Sindicó Municipal.