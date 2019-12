Esta semana pagarán aguinaldos a los pensionados del estado

Esta misma semana, posiblemente el jueves próximo se estaría realizando el pago de prestación de aguinaldo a los seis mil pensionados con una erogación de 193 millones de pesos, informó Francisco Esparza Hernández, director de Pensiones del Estado.

“Hay que recordar que pensiones desde 2016 se quedó sin recursos de fondo para pago de pensionados y jubilados, a partir de esa fecha dependemos de la Secretaría de Finanzas, el Gobernador ha sido siempre muy sensible y ha apoyado puntualmente, en la actualidad no se ha pagado todavía porque a la Secretaría de Finanzas no le ha llegado el recurso que debe entregarle vía Secretaría de Hacienda, el Gobierno Federal” destacó.

Esparza Hernández subrayó que mientras no esté ese recurso en las cuentas de pensiones, no se puede asegurar el día que se realizará el pago, todo depende de la llegada del recurso desde la federación, pero es probable y dado que es una obligación, sería el día 19 el pago, teniendo en cuenta que la fecha legal o el tiempo legal de pagar el aguinaldo es el día 20 de diciembre.

“Nosotros tenemos alrededor de seis mil pensionados y el monto exacto que requeriríamos de recursos serían 193 millones de pesos, había mencionado que eran 200 millones porque se incluía la prima vacacional, pero ya se pagó la quincena, ya está liberado” añadió el Director de Pensiones.

Al concluir, indicó que se comprende la posible desesperación de los pensionados por recibir su pago, pero hay que esperar los tiempos, anteriormente se pagaba antes porque existía un fondo de garantía.